Venäjällä estettiin pääsy kymmenille Aleksei Navalnyiin liittyville sivustoille

Mediaa valvova viranomainen perustaa päätöksensä siihen, että Navalnyin järjestöt on luokiteltu äärijärjestöiksi.

Venäjällä mediaa valvova viranomainen Roskomnadzor on estänyt pääsyn 49 verkkosivulle, jotka liittyvät vangittuun oppositiovaikuttajaan Aleksei Navalnyiin.

Suljettuihin verkkosivuihin kuuluvat muun muassa Navalnyin oma sivusto, korruption vastaisen järjestön FBK:n sivusto ja keskeisten tukijoiden sivustoja.

Roskomnadzorin mukaan verkkosivujen sulku perustuu taannoiseen päätökseen, jossa Navalnyin järjestöt luokiteltiin äärijärjestöiksi. Sivustoja käytetään viranomaisen mukaan FBK:n "propagandaan ja kiellettyjen toimintojen jatkamiseen", se sanoi lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle.

– He ovat päättäneet kitkeä meidät kokonaan Venäjän internetistä, kommentoi FBK:n tutkimuspäällikkö Maria Pevtshih maanantaina.

Venäläinen tuomioistuin päätti kesäkuussa, että Navalnyin järjestöt luokitellaan äärijärjestöiksi. Päätöksen myötä järjestöt ja niiden tukijat eivät voi asettua ehdolle vaaleissa.

Opposition tilanne vaikeutunut

Verkkosivujen sulkemisesta kertoi Navalnyin avustaja Leonid Volkov maanantaina Telegram-kanavallaan.

Volkovin mukaan ainoa sivusto, jota ei ole sensuroitu, on äänestämiseen liittyvä Smart Voting. Sen aiheena on Navalnyin ehdottama strategia tukea vaaleissa ehdokkaita, joilla on parhaat mahdollisuudet voittaa hallinnon tukemat ehdokkaat.

Presidentti Vladimir Putinin äänekäs kriitikko Navalnyi sai helmikuussa kahden ja puolen vuoden vankeustuomion vanhoista kavallussyytteistä, joita pidetään laajasti poliittisina. Navalnyi pidätettiin tammikuussa hänen palattuaan Venäjälle Saksasta, jossa häntä hoidettiin hermomyrkkyiskun jäljiltä. Navalnyi syyttää myrkytysyrityksestä Venäjän hallintoa.

Opposition mukaan viranomaisten pelottelukampanja on yltynyt syyskuussa järjestettävien parlamenttivaalien alla. Moni Putinin näkyvimmistä vastustajista on paennut maasta, ja useat aktivistiryhmät ja itsenäiset mediat ovat lopettaneet toimintansa.