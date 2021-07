Phil Valentine, 61, joutui sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman taudin takia ja hänen tilaansa kuvaillaan vakavaksi.

Phil Valentine on sairaalahoidossa koronavirustartunnan takia.

Konservatiivijuontaja, joka aiemmin sanoi, ettei rokote koronavirusta vastaan ollut tarpeellinen, on muuttanut kantaansa sairastuttuaan itse viruksen aiheuttamaan tautiin, The Guardian uutisoi. Yhdysvaltojen Tennesseessä radiojuontajana toimivan Phil Valentinen perhe julkaisi lausunnon, jossa kerrottiin Valentinen tilan olevan vakava ja että tämä oli sairaalahoidossa.

Perheen mukaan Valentine ei ollut koskaan ”rokotevastainen,” mutta ”katuu sitä, ettei ollut enemmän rokotteiden puolesta ja odottaa sitä, että voi voimakkaasti puhua sen kannan puolesta, kun hän on takaisin radiossa, minkä toivomme tapahtuvan pian.”

– Olkaa kilttejä ja rukoilkaa hänen puolestaan ja hankkikaa rokotus, perhe vetosi Valentinen radiokanavan Twitter-tilillä julkaistussa lausunnossa.

Valentine, 61, on kuitenkin usein vähätellyt koronarokotteiden tärkeyttä pandemian hillitsemisessä ja tartuntojen ja vakavien sairastumisten vähentämisessä.

– En ole rokotevastainen. Käytän vain tervettä maalaisjärkeä. Kuinka todennäköistä on, että saan koronavirustartunnan? Ei kovinkaan todennäköistä. Kuinka todennäköisesti kuolen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, jos saan sen? Todennäköisesti alle yhden prosentin mahdollisuus. Teen, mitä jokaisen pitäisi tehdä, ja teen oman henkilökohtaisen terveysriskiarvioinnin. Jos sinulla on perussairaus, todennäköisesti tarvitset rokotteen. Jos sinulla ei ole suurta riskiä kuolla covid-19-tautiin, sitten olet todennäköisesti paremmin turvassa ilman sitä (rokotetta), Valentine kirjoitti blogissa joulukuussa Slaten mukaan.

Valentine ei kertonut tarkemmin, mihin perusti väitteensä. Terveysviranomaiset suosittelevat lääkeviraston hyväksymien rokotteiden ottamista.

Valentine väitti vielä diagnoosinsa jälkeen täyttävänsä ”isänmaallisen velvollisuutensa” laumasuojan saavuttamiseksi sairastamalla koronaviruksen aiheuttaman taudin. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli kutsunut aiemmin isänmaalliseksi teoksi rokotteen ottamista.

Ainakin radiojuontajan veli Mark Valentine on seurannut veljensä uutta kehotusta ottaa rokote.

– Kuten monet teistä tietävät, veljeni Phil on sairaalassa koronavirukseen liittyvän keuhkokuumeen takia. Hän taistelee hengestään, mikä on vakuuttanut minut ottamaan rokotteen, kun aiemmin en ollut aikonut tehdä niin, Mark Valentine kirjoitti Facebookissa.

Mark Valentine kertoi veljensä tilanteesta myös WWTN-FM-radiokanavalle.

– Ensinnäkin hän katuu sitä, ettei äänekkäämmin puhunut rokotuksen puolesta.

– Niille, jotka kuuntelevat, tiedän, että jos hän pystyisi, hän kertoisi teille: ”Menkää rokotettavaksi. Lakatkaa huolehtimasta politiikasta. Lakatkaa huolehtimasta kaikista salaliittoteorioista.

Tennessee on kärsinyt heikosta rokotekattavuudesta. Osavaltion asukkaista alle 40 prosenttia on täysin rokotettuja, kun Yhdysvalloissa kansallinen rokotekattavuus on täysin rokotettujen kohdalla 49 prosenttia.