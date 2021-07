Ruotsissa on nyt Pohjoismaiden paras korona­tilanne – siihen on useita syitä

Deltavariantti on levinnyt Ruotsiin hitaasti, mikä on todennäköisesti yksi syy maan hyvään tautitilanteeseen.

Naapurimaassamme Ruotsissa koronatilanne on tartuntamäärien valossa tällä hetkellä Pohjoismaiden paras.

Ruotsissa uusia tartuntoja on kuluneen viikon aikana todettu päivässä keskimäärin 3,05 per 100 000 asukasta. Suomessa luku on 7,29, Norjassa 3,36, Tanskassa 13,35 ja Islannissa 20,86.

Ruotsin ilmaantuvuusluku painui Suomen alapuolelle heinäkuun alussa, ja kun Islannin koronaluvut ovat nyt ryöpsähtäneet ylöspäin, Ruotsissa koronatilanne näyttää tällä hetkellä Pohjoismaiden parhaalta.

Kahden viikon ajanjaksoa tarkastellessa koronatilanne Ruotsissa on kuitenkin Islantia huonompi. Kahden viikon ilmaantuvuusluvut Pohjoismaissa per 100 000 asukasta näyttävät Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) datan mukaan tältä:

Tanska: 196,89

Suomi: 66,84

Norja: 44,56

Ruotsi: 32,59

Islanti: 14,83.

Islannissa koronatilanne on huonontunut selvästi viimeisen viikon aikana. Uusia kotimaisia tartuntoja on todettu päivässä enimmillään 88 kappaletta, mikä nostaa 357 000 asukkaan maassa ilmaantuvuuslukua nopeasti. Islannissa oli ehditty viettää noin kuukauden ajan rajoitusvapaata elämää, mutta deltavariantin leviämisen myötä koronarajoituksia on otettu nyt uudelleen käyttöön.

Vaikka päivittäiset koronatartuntamäärät näyttävätkin Ruotsissa nyt lupaavilta, sairaalassa on edelleen enemmän koronapotilaita kuin Suomessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 53 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 8. Ruotsissa maanantaina tehohoidossa oli 23 potilasta. Vielä huhtikuussa heitä oli yli 400.

Ruotsissa koronaan on kuollut pandemian aikana 14 651 ihmistä. Folkhälsomyndighetenin tilastojen mukaan Ruotsin koronakuolemat ovat kuitenkin laskeneet selkeästi, eikä uusia kuolemantapauksia ole heinäkuussa todettu montaa.

Mistä Ruotsin hyvä tautitilanne sitten johtuu?

Aftonbladet-lehti haastatteli muutama viikko sitten Uumajan yliopiston virologian professorin Fredrik Elghin, joka totesi, että on vaikeaa sanoa, miksi Ruotsissa koronatilanne on parempi kuin naapurimaissa. Hän huomautti, että esimerkiksi Tanskassa koronatestejä tehdään enemmän kuin Ruotsissa. Lisäksi hän ei pitänyt Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä eroja kovin merkittävinä.

– Sanoisin, että ilmaantuvuusluku 35 ja 45 ovat suunnilleen sama asia, hän totesi maiden välisiin eroihin viitaten.

Haastattelun jälkeen ainakin Suomen ja Ruotsin välinen ero on kuitenkin hieman kasvanut.

Myös rokotusten ripeä eteneminen Ruotsissa todennäköisesti vaikuttaa asiaan.

ECDC:n mukaan Ruotsissa vähintään yhden annoksen koronarokotetta on saanut lähes 74 prosenttia väestöstä. Kaksi annosta on ehditty antaa noin 47:lle prosentille. Suomessa yhden annoksen on saanut 79 prosenttia ja kaksi annosta 36 prosenttia.

Lisäksi reilusti yli miljoona ruotsalaista on sairastanut koronataudin.

Virologian professori Olli Vapalahti arvioi, että niin ikään se saattaa vaikuttaa Ruotsin hyvään tautitilanteeseen, ettei deltavariantti ole vielä levinnyt maassa yhtä pahasti kuin Tanskassa tai Suomessa.

– Deltavariantin osuus vähän laahaa Ruotsissa jäljessä, Vapalahti sanoo.

Ruotsin kansanterveysviranomainen tiedotti 16. heinäkuuta, että deltamuunnoksen osuus kaikista Ruotsin koronatartunnoista on noin 60 prosenttia. Suomessa puolestaan uutisoitiin jo 9. heinäkuuta, että deltan osuus oli koko maan tutkituista testituloksista yli 80 prosenttia. Deltavariantti on aiempia muunnoksia tartuttavampi ja leviää näitä tehokkaammin.

Deltavariantti on toisaalta vaikuttanut Islannin huonontuneeseen tautitilanteeseen, mikä on puolestaan saanut Ruotsin kohoamaan Pohjoismaiden koronatilastojen parhaimmaksi.

Tästä päivästä alkaen Islanti muutti maahantulovaatimuksiaan niin, että kaikilta maahan saapuvilta vaaditaan nyt korkeintaan 72 tuntia vanha koronatestitulos, vaikka olisi jo täysin rokotettu.

Suurta eroa ei ole Suomen ja Ruotsin koronarajoituksissa ja -suosituksissa. Kenties isoin ero on, ettei Ruotsissa ole Suomen tavoin suositeltu laajasti kasvomaskin käyttöä. Lisäksi Ruotsissa on ollut sekä kansallisia suosituksia että alueellisia suosituksia, jotka ovat voineet olla tiukempia, riippuen alueen koronatilanteesta.

Ruotsissa on kesän mittaan purettu koronarajoituksia ja nyt esimerkiksi monista sosiaalista etäisyyttä koskevista suosituksista on luovuttu. Heinäkuun 15. päivä poistuivat muun muassa suositus siitä, kuinka monta henkilöä sai päästää esimerkiksi kauppaan neliömetriä kohden. Yrityksiä suositellaan silti varmistamaan, ettei tiloissa synny ruuhkia ja, että asiakkaat voivat pitää turvaetäisyyksiä.

Kansallisella tasolla rajoitetaan kuitenkin yhä esimerkiksi julkisten tapahtumien, kuten jalkapallo-ottelujen osallistujamääriä. Nyt istumapaikoilla voi olla kahdeksan hengen seurueita niin, että eri seurueiden välillä on vähintään metri. 15. heinäkuuta asti ainoastaan neljän hengen seurueet olivat sallittuja.