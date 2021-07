Guardian: Asiantuntijat varoittavat koronan vievän 20–30-vuotiaita tehohoitoon Britanniassa

Kolmasosa 18–29-vuotiaista briteistä on edelleen täysin rokottamatta koronaa vastaan.

Briteissä yhä useampi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut nuori joutuu sairaalahoitoon – myös tehohoitoon, kirjoittaa brittilehti Guardian.

Englannissa koitti viime viikon maanantaina ”vapauden päivä,” kun lähes kaikki koronarajoitukset poistuivat. Maanantaista lähtien maskipakko ei ole Englannissa ollut enää voimassa, etätyösuositus päättyi samoin kuin vaatimukset etäisyyksien pitämisestä, ja tapahtumien osallistujamäärille ei enää ole rajoituksia.

Kun rajoitukset poistuivat, moni ryntäsi muun muassa klubeille, jotka ovat olleet suljettuina pitkään.

Maan lääkärit varoittivat tuolloin, että rokottamattomien nuorten aikuisten täytyy suojata itsensä infektiolta välttääkseen vakavan sairastumisen. Britannian kansallinen terveyspalvelun (NHS) mukaan kolmasosa Britannian 18–29-vuotiaista on vielä täysin rokottamatta.

Vaikka nuorilla onkin yleensä iäkkäämpiä pienempi riski kuolla koronatautiin, Guardianin haastattelemat lääkärit kertovat, että myös nuoret ovat enenevissä määrin saaneet koronataudin vakavan muodon, ja tehohoitopotilaiden ikäjakauma on ”nuorenemassa”.

– Suurin osa tehohoitopotilaista on rokottamattomia, ja osa heistä kuolee. Meille NHS:ssa on sydäntä särkevää seurata ihmisten tarpeetonta kärsimystä tietäen, että rokote olisi voinut estää sen lähes varmasti, tehohoidon erikoislääkäri Samantha Batt-Rawden kertoo Guardianille.

– Näemme tehohoidossa 30-vuotiaita ja jopa 20-vuotiaita, jotka ovat hyvässä fyysisessä kunnossa eikä heillä ole muita sairauksia. Tehohoitolääkärinä kehotan kaikkia ottamaan rokotteen. Älkää antako rokotteen ottamatta jättämisen olla elämänne suurin virhe.

Myös rokotteista ja immuniteetista vastaavan komitean jäsen, Bristolin yliopiston professori Adam Finn vahvisti sen, että tehohoidossa on yhä enemmän jopa alle 30-vuotiaita. Hän sanoi, että rokote paitsi estää vakavaa tautia, myös vähentää riskiä tartuttaa koronaa muille.

Lisäksi asiantuntijat ovat varoittaneet long covidista eli pitkäaikaisesta koronasta. Guardianin mukaan viime kuussa julkaistut tiedot viittaavat siihen, että Englannissa yli kahdella miljoonalla aikuisella on ollut koronaoireita yli 12 viikkoa. Riski pitkittyneisiin oireisiin kasvaa iän myötä.

– Se (pitkä korona) heikentää ihmisiä yllättävän paljon. He eivät voi tehdä enää normaalia työtään eivätkä normaaleja aktiviteettejaan, ja heillä on vaikeuksia kävellä tai harrastaa mitään muutakaan liikuntaa, tohtori Kaveri Jalundhwala on varoittanut.

Heinäkuun puolivälissä Britanniassa todettiin pahimmillaan päivittäin noin 50 000 uutta koronatapausta, mutta esimerkiksi sunnuntaina uusia tapauksia vahvistettiin 29 173. Maanantaina uusia tapauksia todettiin 36 389.

NHS:n mukaan viime viikon torstaina Britanniassa oli koronan takia tehohoidossa 699 ihmistä ja sairaalahoidossa 5001. Sairaalassa olevien määrä on noussut tuhannella puolentoista viikon aikana.