Yhdysvaltalaiskenraali lupaa jatkaa Afganistanin joukkojen tukemista ilmaiskuin – ei usko väistämättömään sisällissotaan ulkomaisten joukkojen lähdettyä

Yhdysvallat aikoo jatkaa Afganistanin joukkojen tukemista ilmaiskuin taistelussa ääriliike Talebania vastaan. Asiasta kertoi Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajaa johtava kenraali Kenneth McKenzie sunnuntaina.

Yhdysvallat aloitti toukokuussa virallisesti joukkojensa vetämisen pois Afganistanista. Talebanin iskut ovat sen jälkeen kiihtyneen, ja ääriliikkeen uskotaan kasvattavan valtaansa maassa. Yhdysvaltojen on määrä vetää joukkonsa pois syyskuuhun mennessä. Samalla maasta ovat lähtemässä Yhdysvaltain liittolaiset.

– Yhdysvallat on lisännyt Afganistanin joukkoja tukevia ilmaiskuja viime päivinä. Olemme valmiita pitämään tämän tuen korkeammalla tasolla, mikäli Taleban jatkaa hyökkäyksiään, McKenzie kertoi medialle Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

McKenzie myönsi, että joukkojen lähtö on kova pala Afganistanin hallinnolle. Maan puolustuskyky mitataan tulevina "päivinä ja viikkoina", kenraali sanoi.

– En usko, että se tulee olemaan helppoa. (...) En kuitenkaan hyväksy sitä ajatusta, että edessä on väistämättä sisällissota.

Taleban on vallannut viime aikoina muun muassa merkittäviä rajanylityspaikkoja. Sen arvioidaan pitävän hallinnassaan noin puolta Afganistanin noin 400 piirikunnasta. McKenzie kuitenkin katsoo, ettei Taleban ole toistaiseksi lähelläkään voittoa.

Afganistanilaisviranomaiset kertoivat aiemmin, että esimerkiksi Kandaharin maakunnassa noin 22 000 perhettä on viimeisen kuukauden aikana joutunut jättämään kotinsa taisteluiden takia. Yhteenotot jatkuivat sunnuntaina Kandaharin kaupungin liepeillä.

– Joidenkin turvallisuudesta vastuussa olevien tahojen, eritoten poliisin, leväperäisyys on johtanut siihen, että Taleban on päässyt näin lähelle. Yritämme nyt organisoida omia turvallisuusjoukkojamme, Kandaharin maakunnan varakuvernööri Lalai Dastageeri sanoi uutistoimisto AFP:lle.

650 000 asukkaan Kandahar on Afganistanin toiseksi suuri kaupunki. Eteläinen maakunta oli Talebanin keskuspaikkoja, kun liike hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001. Nyt asukkaat pelkäävät, että taistelut vain kiihtyvät lähitulevaisuudessa.

– Jos he todella haluavat sotaa, heidän pitäisi sotia aavikolla, ei tuhota kaupunkia. Vaikka he voittaisivat, he eivät pystyisi hallitsemaan aavekaupunkia, kotinsa jättäneitä varten perustetulle leirille perheineen muuttanut Khan Mohammad sanoi AFP:lle.

Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi sunnuntaina, että heinäkuun aikana Afganistanissa on kuollut ainakin yli 250 maan turvallisuusjoukkoihin kuuluvaa ihmistä ja lähes 150 siviiliä. Lehti listaa vahvistamiaan kuolemia. Lista ei sen mukaan ole täydellinen, sillä paikallisviranomaiset eivät aina kerro tietoja uhrimääristä tai niitä ei pystytä vahvistamaan riippumattomista lähteistä.