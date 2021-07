Lontoo tulvii: Autot ajelehtivat kaduilla – ”En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa”

Suomalainen Salla kertoo, että tilanne Lontoossa on vaikea.

Autojen renkaat peittyivät lähes täysin, kun ne kyntivät eteenpäin tulvavedessä sunnuntaina Lontoossa Nine Elmsin alueella.

Vuolaat sateet häiritsevät Lontoota, ja useat autot ja bussit ajelehtivat tulvivilla kaduilla Britannian pääkaupungissa. Kadut ovat paikoitellen kuin kanavia, maan yleisradioyhtiö BBC kuvailee artikkelissaan.

Pelastuslaitos on saanut useita satoja ilmoituksia tulvaveteen liittyen. Ne koskevat pääosin tulvivia kellareita ja katuja.

Poliisi kehottaa autoilijoita valppauteen.

Rankkasade on saanut kadut tulvimaan.

Kahdeksan maanlaista metroasemaa ja yksi overground-asema on suljettu, kertoo BBC. Ainakin kolme kaksikerroksista bussia on jäänyt jumiin tulvaveteen ja matkustajat on jouduttu evakuoimaan.

Paikoitellen sadetta on BBC:n mukaan tullut 75–100 millimetriä muutaman tunnin aikana, ja tulvivat viemärit lisäävät veden määrää. Kaupunkioloissa veden imeytyminen tuottaa ongelmia.

Rankkasateen lisäksi on ukkostanut ja satanut rakeita.

Kingstonin poliisi pyysi ajajilta varovaisuutta ja muistutti, etteivät he ole sukellusveneellä liikenteessä, Guardian kertoo.

Monet bussit on evakuoitu tulvan vuoksi.

Tulvavesi aaltoilee keskustan luoteispuolella Nine Elmsin alueella.

Lontoossa asuva suomalainen Salla kertoo vanhojen talojen viemärien aiheuttavan ongelmia etenkin Keski-Lontoossa. Hänen asuinpaikallaan tulvia ei ole, mutta Salla tietää, että muualla kaupungilla tilanne on vaikea.

– Salamointi on ollut tosi kovaa, Salla kertoo Ilta-Sanomille.

Hän on pysytellyt kotona rajuilman ajan.

Näin suuri vedenpaljous on Lontoossa harvinaista, vaikka kovat sateet saavat viemärit usein tulvimaan.

Pelastuslaitos on saanut satoja avunpyyntöjä tulvan vuoksi.

Lontoolainen pyöräilijä Eddie Elliott, 28, kertoi AFP:lle, että Queenstown Roadin asemalla tiet olivat ”täysin poikki”. Hän ei muista yhtä pahoja tulvia Lontoossa.

– Olen syntynyt ja kasvanut Lontoossa, enkä ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, hän sanoo.

Lontoon metropolialueen poliisi kehottaa paikallisia varovaisuuteen myös Twitterissä. Pelastuslaitos muistuttaa Twitterissä ihmisiä siirtymään turvaan, sammuttamaan kaasun, vesihanat ja sähkön ja soittamaan tarvittaessa hätänumeroon 999.

Lontoon erikoispoliisi muistuttaa Twitterissä, että autolla ei kannata lähteä ylittämään syvää vettä ja että ihmisten pelastaminen tällaisista tilanteista vie paljon resursseja.

Ennen kovaa rajuilmaa Britannia on kokenut harvinaisen pitkän ja kuuman hellejakson. Tiistaina Englannissa mitattiin vuoden kuumin lämpötila, 32 astetta.