Putin korosti Venäjän sotilaallista iskukykyä Pietarin laivastoparaatissa

Venäjän uudet hypersooniset ohjukset toimivat asevarustelun keihäänkärkinä.

Venäjällä presidentti Vladimir Putin keskittyi kehumaan maan laivaston sotilaallista iskukykyä puheessaan Pietarin laivastoparaatissa sunnuntaina. Putinin mukaan laivasto pystyy tarvittaessa toteuttamaan tappavia iskuja niin vedessä kuin ilmassakin.

Venäjä on varmistanut läsnäolonsa lähes kaikilla maailman merialueilla, Putin sanoi. Hän korosti myös Venäjän asevarustelua, erityisesti uusia hypersoonisia asejärjestelmiä. Hypersooniset ohjukset lentävät moninkertaisella äänennopeudella. Niitä on vaikea torjua, sillä niiden lentorataa on mahdollista muuttaa.

Kremlin mukaan laivaston päivän paraatiin osallistui tällä kertaa yli 50 alusta ja noin 4 000 miehistön jäsentä. Mukana oli myös kaksi sotalaivaa Iranista.