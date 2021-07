Aseistetut ”turvamiehet” häätivät Natalija Rotenbergin Nizzan-huvilaltaan

Nizzan-huvila jäi Natalija Rotenbergin käyttöön hänen erottuaan venäläismiljardööri Arkadi Rotenbergista.

Venäläisen miljardöörin ja Vladimir Putinin läheisen ystävän Arkadi Rotenbergin, 40, entinen vaimo Natalija Rotenberg, 40, häädettiin pois hulppealta Nizzan-huvilalta, joka on ollut hänen hallussaan eron jälkeen. Natalija Rotenberg on tehnyt asiasta Ranskassa rikosilmoituksen ranskalaisten Nice-Matinin ja France3:n mukaan.

Natalija Rotenberg kertoi tapauksesta Instagram-tilillään venäjäksi ja englanniksi ja jakoi videoita huvilalta. Videot on kuvattu ilmeisesti päiväsaikaan huvilan portilta, ja niissä näkyy, miten joukko miehiä tutkii huvilan turvallisuuskameroita ja säätää niitä.

Rotenberg kirjoittaa, että ”terroristit” hyökkäsivät huvilalle keskellä yötä ja käyttäytyivät väkivaltaisesti.

– 10. heinäkuuta ihmisiäni ja villaani kohtaan hyökättiin Ranskassa. Radikaalit terroristit saapuivat huvilalle, rikkoivat kaikki kameran, purivat ihmisiäni, mursivat ovia ja pääsivät sisään. Me soitimme poliisille, mutta he kieltäytyivät auttamasta, mikä näytti että paikallinen santarmi suojelee rikollisia. Asianajajani nostavat rikossyytteet kaikkia osallisia kohtaan, hän kirjoittaa Instagram-tilillään englanniksi.

Venäjäksi kirjoitetussa tekstissä hän kertoo paikalleen olleen paitsi terroristeja myös palkkasotureita ja että ”toimenantajat ovat suuria venäläisiä oligarkkeja, jotka eivät pidä minun aktiivisesta työstäni. Heidän nimensä ovat jo tiedossa ja summat, jotka he maksoivat palkkaamilleen.” Hän myös mainitsee tunkeutujien vaihtaneen lukot.

Muun muassa France3:n mukaan Rotenberg kirjoitti 15. heinäkuuta julkaisemassaan tekstissä aiemmin ”tshetsheeniterroristeista”.

France3-tv-kanavan mukaan huvilalle tunkeutui tapahtumayönä noin kolmekymmentä asemiestä. Kanavan lähteiden mukaan he olivat ”turvamiehiä” ja työskentelivät Arkadi Rotenbergin omistamalle SCI Villa Shoshana -yritykselle.

Yritys on kiistänyt olevansa sekaantunut huvilan tapahtumiin. SCI Villa Shoshanan asianajaja kertoi Nice-Matinille, että ”rouva Rotenberg asuu Armeniassa ja on päättänyt vuokrata huvilaa, joka ei tällä hetkellä kuulu hänelle”.

Natalija Rotenberg on tätä nykyä naimisissa armenialaisen liikemiehen ja poliitikon kanssa.

Tapahtumahetkellä Natalija Rotenberg ei ollut huvilalla, mutta kun hän saapui paikalle, hän ei päässyt sisään. Sisällä on naisen omaisuutta sekä kaksi koiraa, lähde kertoo ranskalaiselle tv-kanava France3:lle.

Huvilaan tunkeuduttiin heinäkuun 10:nnen ja 11. päivän välisenä yönä.

Huvila sijaitsee Saint-Jean-Cap-Ferrat’n kunnassa heti Nizzan ulkopuolella. Saint-Jean-Cap-Ferrat on pieni Ranskan Rivieralla Välimerelle ulottuva niemi, eikä Rotenbergin huvilalta ole Välimeren rannalle kuin sadan metrin matka.

France3:n mukaan santarmit tutkivat asiaa ja Mentonin oikeusistuimessa käsitellään kiireellisesti, onko Natalija Rotenbergilla oikeus palata huvilalle.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Natalija ja Arkadi Rotenberg tanssivat häitään 2005. Pariskunta haki avioeroa Moskovan oikeuslaitokselta 2013, ja vuonna 2016 Lontoon oikeuslaitos tuomitsi parin eroon. Pariskunta on riidellyt eri oikeusasteissa vuosikausia omaisuuden jaosta.

Natalija Rotenberg on aiemmin kertonut venäläiselle Bell-lehdelle, että hän ei vaatinut osuutta entisen aviomiehensä liiketoiminnasta vaan pelkkiä kiinteistöomistuksia, vaikka lain mukaan hän on oikeutettu puoleen entisen aviomiehensä koko omaisuudesta. Tuolloin Natalija Rotenberg kuvaili heidän väliensä olevan hyvät.

Natalija Rotenberg on asunut Britanniassa eron jälkeen.

Oligarkki Arkadi Rotenberg on omistanut pitkään merkittäviä venäläisiä rakennusalan yrityksiä. Hän on Putinin läheinen ystävä 1960-luvulta saakka.

Entisellä pariskunnalla on kaksi alakouluikäistä lasta. Arkadi Rotenbergilla on lisäksi kolme aikuista lasta aiemmasta liitosta, ja heistä Igor Rotenberg on aktiivisesti mukana perheen liiketoimissa.

Natalija Rotenberg meni viime vuonna naimisiin armenialaisen liikemiehen ja poliitikon kanssa.

France3:n mukaan oikeus linjasi Britanniassa eron jälkeen, että Natalija Rotenberg omistaa villa Shoshanasta 40 prosenttia ja parin yhteinen tytär 60 prosenttia. Parin poika sai muun muassa kiinteistöomaisuutta Saksasta. Päätös on kuitenkin riitautettu, ja vaikka britannialainen tuomiolaitos on kumonnut villa Shoshanan jakoa koskevan riitautuksen, myös ranskalaisen oikeuslaitoksen on vahvistettava asia, jotta se on lainvoimainen.

Pariskunta käy oikeustaistelua myös Lontoon eteläpuolella Surreyssa sijaitsevan kartanon omistuksesta, brittiläinen Daily Mail kertoi toukokuussa. 30 miljoonan punnan arvoinen kartano määrättiin oikeudessa Natalija Rotenbergille kuuluvaksi, mutta päätös ei ole lainvoimainen vaan oikeus otti asian toukokuussa uuteen käsittelyyn.

Venäläinen Forbesin lähteen mukaan Natalija Rotenbergille on käynyt vastaavasti Rivieran-huvilalla vuonna 2019.

– Hän on shokissa ja syvästi huolestunut entisen puolisonsa teosta, lähde kertoo.

Roman Rotenberg (oik.) on Jokerien vanhoja omistajia.

Forbesin mukaan Rotenbergit ovat Venäjän rikkain perhe. Arkadi Rotenbergin henkilökohtainen omaisuus on noin 2,5 miljardin euron arvoinen. Myös hänen nuorempi veljensä Boris Rotenberg on miljardööri. Boris ja tämän yhtä lailla upporikas poika Roman Rotenberg ovat Suomen kansalaisia.

Rotenbergin veljesten ja Vladimir Putinin on kerrottu tutustuneen 1960-luvulla leniningradilaisessa (nyk. pietarilaisessa) judoseurassa.

Venäläinen vangittu oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi tammikuussa kuvamateriaalia Putinin palatsiksi nimetyltä hulppealta Mustanmeren rannalla sijaitsevalta kartanolta, jonka kerrotaan olevan miljardiluokan rakennushanke. Paljastus palatsista ja siihen liittyvästä korruptiosta söi venäläisten luottamusta Putiniin, ja Arkadi Rotenberg ilmoittautui pian palatsin omistajaksi.

Navalnyin tiimin mukaan palatsilla on muun muassa maanalainen, viisikerroksinen jääkiekkoareena, nimitystä aqua-disko kantava iso uima-allasbaari, amfiteatteri sekä teehuoneeseen solan yli johtava 80-metrinen silta.

Arkadi Rotenbergia kohtaan on nostettu useita pakotteita liittyen hänen ja hänen yritystensä toimiin Krimillä. Omaisuutensa hän on tehnyt muun muassa rakennus- ja pankkialalla.