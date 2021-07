Kuubassa noin 60 ihmistä on saanut syytteet kahden viikon takaisten mielenosoitusten vuoksi

Mielenilmausten vuoksi kiinni otettujen tarkkaa määrää ei ole julkistettu.

Kuubassa noin 60 ihmistä on tähän mennessä saanut syytteet aiemmin tässä kuussa järjestettyjen hallinnon vastaisten mielenosoitusten vuoksi, kertovat viranomaiset. Kaikissa tapauksissa on ollut kyse lievistä syytteistä.

Mielenilmausten vuoksi kiinni otettujen tarkkaa määrää ei ole julkistettu, vaikka monet kuubalaiset ovat pyrkineet epätoivoisesti saamaan tietoa läheisistään. Riippumattomien tarkkailijoiden ja aktivistien julkaisemien listojen mukaan mielenosoituksien vuoksi kiinni otettuja on ainakin 600.

Kiinni otetut ovat saamassa syytteitä esimerkiksi vandalismista. Lisäksi mielenosoituksiin osallistuneita saatetaan syyttää koronaviruksen levittämisestä, koska heidän väitetään marssineen kaduilla ilman kasvomaskeja.

Kuuban korkeimman oikeuden puheenjohtajan Ruben Remigio Ferron mukaan tapausten oikeudessa käsittelemiseen käytetään nopeutettua oikeudenkäyntijärjestelmää. Hän vakuuttaa, että oikeudenkäynnit toteutetaan tästä huolimatta asiallisesti.

Harvinaiset kommunistihallinnon vastaiset mielenosoitukset puhkesivat Kuubassa kaksi viikkoa sitten. Tuolloin tuhannet kuubalaiset lähtivät kaduille vaatimaan vapautta ja loppua diktatuurille.

Kuuba on keskellä pahinta talouskriisiään kolmeen vuosikymmeneen, ja kansalaiset ovat olleet tuohtuneita muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista. Lisäksi maan koronatilanne on ollut pahentumaan päin ja Yhdysvaltain kauppasaarron alla olevassa maassa on ollut pulaa lääkkeistä koko pandemian ajan.