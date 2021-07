Ranska pyytää EU:n rajavartioviranomaisia turvaamaan unionin pohjoisrajat laittomilta rajanylityksiltä

Englannin kanaalin yli laittomasti Britanniaan pyrkivien määrät ovat olleet viime vuosina kasvussa ylityksen vaarallisuudesta huolimatta.

Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin kertoo pyytäneensä EU:n rajavartioviranomaisia suojelemaan Euroopan pohjoista rannikkoaluetta laittomilta rajanylityksiltä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on pitkään turvannut unionin etelärajoja, mutta Darmanin on toivonut, ettei virasto jättäisi unionin pohjoisrajoja huomiotta.

– Olen itse ottanut yhteyttä Frontexiin, joka on etupäässä pitänyt huolta eteläisestä Euroopasta, ja pyytänyt heitä huolehtimaan myös pohjoisesta Euroopasta, erityisesti Nord-Pas-de-Calais'n rannikosta, hän kertoi lauantaina.

Darmanin puhui toimittajille Ranskassa Calais'n satamakaupungissa. Useiden siirtolaisten kerrotaan pyrkivän kanaalin ylitse juuri Calais'n kaupungista käsin. Nord-Pas-de-Calais on osa Ranskan pohjoisosassa lähellä Belgian rajaa sijaitsevaa Hauts-de-Francen aluetta.

– Kuusikymmentä prosenttia tänne tulevista siirtolaisista tulee Belgian kautta. Joten spektrimme täytyy olla erittäin laaja. Me tarvitsemme eurooppalaista ilmavalvontaa, Darmanin peräänkuulutti.

Valtaosa kanaalin yli pyrkivistä lähtee liikkeelle Ranskasta. Britannian ja Ranskan hallinnot ovatkin olleet vuosien saatossa napit vastakkain siitä, kumman valtion tulisi kantaa vastuu ylitysten pysäyttämisestä.

Valtiot ovat kuitenkin tehneet tuoreeltaan sopimuksen ja Britannia on esimerkiksi luvannut tämän ja ensi vuoden aikana liki 63 miljoonaa euroa auttaakseen Ranskaa patoamaan kanaalin ylitse laittomasti pyrkivien siirtolaisten virtaa.

Darmanin kertoi sopimuksen olevan tervetullut. Ranska on luvannut lisätä turvallisuusjoukkoja rannikkoalueillaan.

– Meillä on jo yli 5 000 poliisia ja santarmia Pas-de-Calais'ssa, iso osa näistä on mukana siirtolaisuuden vastaisessa taistelussa. Kasvatamme näitä määriä, Darmanin sanoi.

Englannin kanaalin ylitse laittomasti Britanniaan pyrkivien määrä on ollut kovassa kasvussa vuoden 2018 lopulta lähtien, vaikka viranomaiset ovat varoitelleet toiminnan vaarallisuudesta. Ylitys on vaarallinen, sillä kanaalissa on erittäin vilkas laivaliikenne ja voimakkaita virtauksia.

BBC:n mukaan tämän vuoden aikana Manner-Euroopasta on saapunut Britannian rannikolle liki 8 000 ihmistä lähes 350 kulkuvälineellä.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin tällä viikolla, että brittihallinnon mukaan noin 8 500 ihmistä olisi saapunut Britanniaan viime vuonna vaarallisen ylityksen jälkeen. BBC:n kaavion mukaan kanaalin ylittäneitä olisi niin ikään yli 8 000.

AFP kertoo nyt ranskalaisviranomaisten sanoneen, että vuonna 2020 ylityksiä ja ylitysyrityksiä on ollut yhteensä yli 9 500. Lukumäärät ovat uutistoimiston mukaan nelinkertaiset vuoteen 2019 verrattuna. BBC:n kaavion perusteella ylityksiä olisi ollut toissavuonna alle 2 000.

Viime vuonna kanaalin ylitse yrittäneistä ihmisistä kuusi kuoli ja kolmen ilmoitettiin kadonneen. Vuonna 2019 kuolemia oli neljä.

AFP ja BBC kertoivat aiemmin tällä viikolla, että maanantaina kanaalin ylitse Britanniaan oli pyrkinyt ainakin 430 siirtolaista, mikä oli uusi ennätys päivittäisten ylittäjien määrässä.

Ihmisoikeusjärjestö Stand For Allin johtaja Daniel Sohege painotti ennätysuutisen jälkeen Twitterissä, että maanantainen lukema saattaa kuulostaa korkealta, mutta samaan aikaan turvapaikkahakemusten määrä on Britanniassa erittäin vähäinen.

– Näin käy, kun muut reitit on suljettu, hän lisäsi ja painotti siirtolaisten pyrkivän kanaalin ylitse, koska heillä ei ole muita vaihtoehtoja jäljellä.

Brittiparlamentissa on parhaillaan käsittelyssä lakialoite, joka voisi nostaa Britanniaan luvattomasti tulemisesta annettavan vankeustuomion jopa neljään vuoteen aiemmasta kuuden kuukauden enimmäisrangaistuksesta. Ihmissalakuljetuksesta tuomitut voisivat puolestaan saada uuden lain myötä elinkautisen vankeustuomion.

Sohege arvioi tviitissään lain voivan tehdä tilanteesta pahemman ja entistäkin vaarallisemman. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on puolestaan Sohegen mukaan varoittanut, että laki saattaisi olla kansainvälisen oikeuden vastainen.