Suomalaisvene pinteessä Korallimerellä – rantaan 600 kilometriä

Kaksi suomalaista purjehtijaa on pinteessä Korallimerellä, sillä puomi on poikki eikä isoapurjetta voi käyttää. Juomavesi huolettaa.

Suomalaiset purjehtijat ovat joutuneet pulaan Australian pohjoispuolella Korallimerellä.

Puomi on katkennut, joten isopurjetta ei voi käyttää ja matkanteko on hidastunut huomattavasti. Rantaan on 600 kilometriä.

Suurimpana välittömänä uhkana on juomaveden loppuminen.

Länsi-Suomen merivartiosto sai yhteydenoton suomalaisen purjehtijaparin tuttavalta, joka oli saanut toiselta puolelta maapalloa lyhyen sähkeen purjehtijoiden käyttämän viestitysjärjestelmän välityksellä.

– Hän korosti, että mitään muuta hätää ei ole kuin etäisyys. Jossain vaiheessa rupeaa juoma ja ruoka loppumaan, merivartioston johtokeskusoperaattori Teemu Salminen kertoo.

Puomin lisäksi yksi vantti eli mastoa tukeva vaijeri on katkennut, Salminen kertoo. Hän ei tiedä, miksi vene on vaurioitunut.

Isopurje on tyypillisesti veneen pääpurje. Kolmionmallinen purje on yhdeltä sivulta kiinni mastossa ja alhaalta kiinni puomissa, joka taas on mastossa kiinni.

Purjehtijoilla on kaiketi käytössään myös jokin toinen purje, ja he kykenevät ohjaamaan venettä, mutta veneen tarkat ominaisuudet eivät ole merivartioston tiedossa. Pituutta veneellä on 42 jalkaa eli 12,80 metriä.

Länsi-Suomen merivartiosto välitti avunpyynnön kollegoilleen Australiaan. Salminen kertoo, että meripelastuskäytännöt vaihtelevat, eikä hän tarkalleen tiedä, miten tilanteessa menetellään. Purjehtivat saavat joka tapauksessa varmasti apua, hän kertoo.

– Me olemme varmasti vielä yhteydessä Australiaan asian osalta, hän sanoo.

Korallimeri sijaitsee Australian koillispuolella ja on tunnettu nimensä mukaisesti koralleistaan ja Isosta valliriutasta sekä vuonna 1942 soditusta, toiseen maailmansotaan kuuluneesta Korallimeren taistelusta, jossa japanilaiset kokivat tappioita joiden vuoksi he päättivät olla nousematta maihin Australiassa.