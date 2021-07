Haitin presidentti haudattiin tänään – tämä salamurhasta tiedetään

Haitin presidentti Jovenel Moïse ammuttiin reilu kaksi viikkoa sitten kotiinsa keskellä yötä. Hänet haudattiin perjantaina näyttävästi.

Haitin eliitti kokoontui presidentti Jovenel Moïsen hautajaisiin Cap-Haitien kaupunkiin perjantaina. 53-vuotias presidentti ammuttiin 7. heinäkuuta makuuhuoneeseensa.

Poliisit kantoivat presidentin arkkua, joka oli maan lipulla peitetty. Turvallisuusjoukot valvoivat tarkasti hautajaisten kulkua.

Hautajaisissa kuultiin ammuskelua, minkä vuoksi muun muassa Yhdysvaltojen delegaatti palasi suunniteltua aiemmin hautajaisista.

Reutersin toimittajat kertovat haistaneensa kaasun ja kuulleensa ampumisen ääniä, jotka kaiketi sijoittuivat hautajaisten ulkopuolelle. Tiettävästi kukaan hautajaisvieras ei loukkaantunut.

Martine Moïse hyvästeli puolisonsa.

Haitin lippu peitti arkkua.

Hautajaiset järjestettiin Moïsen suvun mailla.

Mustiin pukeutunut leski hyvästeli puolisonsa, ja soittokunta soitti. Pariskunta ehti olla naimisissa vuodesta 1996 saakka.

– Hävisit yhden taistelun, mutta sota ei ole ohi. Meidän täytyy löytää oikeutta sinulle, leski sanoi hautajaisissa.

– Vaatikaa oikeutta. Emme halua kostoa, haluamme oikeutta.

Hautajaisia edellisenä iltana haitilaiset marssivat Cap-Haïtienin kaduilla valkoisiin pukeutuneina vaatien oikeutta kuolleelle presidentille, kertoo Le Nouvelliste. Toisaalla protestoitiin salamurhan takia, ja autonrenkaat paloivat.

Protestoivat haitilaiset polttivat renkaita torstaina.

Presidentin kuolema on järkyttänyt Haitia, jossa väkivaltaisuudet ovat yleisiä.

Tämä tapahtumista tiedetään

28 miehen joukko saapui yhdeltä yöllä presidentin asunnolle Port-au-Princen ulkopuolella Pétion-Villessa ja huusi megafoniin, että kyseessä on DEA:n, Yhdysvaltain huumepoliisin operaatio. Miehet etenivät asuntoon raskaasti aseistettuina.

On epäselvää, olivatko vartijat tavalla tai toisella osallisia palkkamurhaan.

Haitin presidentillä on kymmenen turvamiestä, mutta asiaa tuntevan El Paísin lähteen mukaan he ovat ”ammattimaisten turvamiesten vastakohtia” ja torkkuvat tai pelaavat puhelimella yöaikaan.

Presidentin kuolema on järkyttänyt haitilaisia.

Palkkasoturit pääsivät helposti sisään kohteeseensa.

Palkkamurhaajat löysivät nukkumassa olleen presidenttiparin ja aloittivat tulituksen. Naapurien mukaan kuulosti siltä, kuin olisi ollut sotatantereella, he kertoivat El Paísille.

Presidenttiparilla on kolme lasta. Tytär Jomarlie onnistui piiloutumaan veljensä huoneeseen kuultuaan tulitusta.

Palkkamurhaajat lähtivät talosta noin kello 1.30.

Puoliso selviytyi

Tuomari Carl Henry Destin saapui paikalle pian salamurhaajien poistuttua. Hän löysi kuolleen presidentin lattialta. Häneen oli ammuttu 12 luotia eri aseilla.

– Hän makasi sinisissä housuissa ja verisessä valkoisessa t-paidassa, tuomari kertoi.

Presidentin puolisoa Martine Moïsea oli myös ammutti useita kertoja, mutta hän eli. Hänet vietiin helikopterilla Miamiin sairaalahoitoon.

– Kiitos pelastusenkelien tiimille, joka auttoi minua tämän kamalan ajan läpi, Martine Moise päivitti Twitteriin viikko tapahtumien jälkeen ja jakoi kuvan itsestään sairaalasängyssä.

Martine Moïse, 47, palasi Yhdysvalloista Haitille viime sunnuntaina luotiliivit yllään ja käsi kantositeessä.

Martine Moïse lastensa kanssa hautajaisia edeltävänä päivänä.

Suuri pako

Palkkasoturit pakenivat presidentin palatsista autoilla, mutta pakomatka tyssäsi lyhyeen, kun poliisi sulki tien.

Miehet jatkoivat matkaa jalan. Moni joukosta kipusi tyhjään kaupparakennukseen. Palkkasoturit kävivät rakennuksesta tuntikausia tulitaistelua poliisin kanssa. Kolme kuoli poliisin luoteihin ja 7 epäiltyä pidätettiin.

Kahdeksan palkkasoturia pakeni kahden kilometrin päässä sijaitsevaan tyhjänä olleeseen Taiwanin suurlähetystöön, josta heidät otettiin kiinni.

Poliisit juoksivat murhaa seuraavana päivänä presidentin asunnon lähistöllä.

Keitä palkkasoturit ovat?

Palkkasotureita oli tiettävästi 28, joista 3 kuoli poliisin tuleen, 20 on jäänyt kiinni ja 5 on yhä vapaalla jalalla.

Valtaosa kiinni jääneistä miehistä on kolumbialaisia. Kahden on kerrottu olevan Yhdysvaltojen kansalaisia. Ainakin yksi miehistä on aiemmin toiminut DEA:n, Yhdysvaltain huumepoliisin tiedonantajana.

Kolumbian poliisipäällikkö Jorge Vargas on kertonut, että Haitin oikeusministeriön entinen virkamies Joseph Felix Badio olisi antanut kahdelle kolumbialaiselle palkkasoturille käskyn tappaa presidentti. On kuitenkin epäselvää, onko Badio itse saanut käskyjä toiselta taholta.

Tappo-operaatiossa käytettyjä aseita näytillä lehdistötilaisuudessa.

Badion kerrotaan toimineen aiemmin oikeusministeriössä korruption vastaisessa yksikössä. Hän on kuitenkin vain yksi useista Haitin poliisin etsintäkuuluttamista. Lisäksi poliisi etsii muun muassa entistä oppositiosenaattoria John Joel Josephia.

Etsintäkuulutuksissa molempien kerrotaan olevan "aseistettuja ja vaarallisia".

Haitin poliisi on syyttänyt 63-vuotiasta haitilaislääkäriä Christian Emmanuel Sanonia salamurhan arkkitehdiksi. Viranomaisten mukaan hänen motiivinsa on poliittinen. Lääkärillä on myös vahvoja kytköksiä Floridaan.

Monet palkkamurhaan liittyvät kysymykset ovat auki.

Muun muassa FBI ja Interpol ovat mukana tutkimassa presidentin murhaa haitilaisen Le Nouvelliste -lehden mukaan.

Jovenel Moïse siirtyi politiikkaan banaanibisneksestä vuonna 2015 ja nousi presidentiksi vuonna 2017.

Väkivalta on saarella yleistä

Väkivallan uhka on saarivaltiossa jatkuvasti läsnä. Ranskalaisen ihmisoikeuksien toteutumiseen keskittyneen tutkimuslaitoksen CARDH:n mukaan Haitilla siepattiin pelkästään kesäkuussa lähes 200 ihmistä ja murhattiin yli 120 ihmistä.

Korruptio on suuri ja koko yhteiskunnan seivästävä ongelma Haitilla.

11 miljoonan asukkaan saarivaltio on yksi maailman köyhimmistä maista. Viime vuosikymmenten aikana ongelmia ovat pahentaneet muun muassa ruokakriisi ja vuoden 2010 katastrofaalinen maanjäristys.