Syytetään huumeiden mainostamisesta –venäläisbloggarin oikeudenkäyntiä lykättiin

Juri Dudin videot keräävät usein kymmeniä miljoonia näyttökertoja.

Moskovalainen tuomioistuin on lykännyt suositun videbloggarin, toimittaja Juri Dudin syytteiden käsittelyä, kertoo muun muassa Meduza-verkkosivusto. Tuomioistuin haluaa asiassa vielä lisäselvityksiä.

Dudia syytetään huumausaineiden mainostamisesta. Syytteiden taustalla ovat hänen tekemänsä kaksi erillistä haastattelua, joissa hän keskustelee huumausaineista ukrainalaisen bloggaajan ja venäläisen rap-artistin kanssa.

Dudin haastatteluista teki valituksen venäläisryhmä Turvallisen internetin liitto, joka omien sanojensa mukaan "vastustaa moraalittoman sisällön jakamista internetissä".

Jos Dud tuomitaan, häntä voivat uhata noin 1,5 miljoonan ruplan eli lähes noin 18 000 euron sakot.

Toimittajajärjestö Committee to Protect Journalists on vaatinut syytteistä luopumista. Heidän mukaansa Dudia ei tulisi rangaista työnsä tekemisestä. Järjestö myös huomautti, että Dud on julkaissut haastatteluiden alussa huumausaineista varoittavia tekstejä.

Dud ei Meduzan mukaan kommentoinut toimittajille oikeuskäsittelyn lykkäämistä.

– Minulla ei kerta kaikkiaan ole mitään sanottavaa, Dud ilmoitti.

Tiedossa ei ole, milloin tuomioistuin jatkaa käsittelyä.

Kanavalla käsitelty arkoja aiheita hivistä Aleksei Navalnyiin

Dud on suositulla Youtube- kanavallaan käsitellyt erilaisia arkoja aiheita, kuten Venäjän hiv-tilannetta ja sitä, miten Venäjän viranomaiset hoitivat vuoden 2004 Beslanin koulukaappauksen. Hän on myös haastatellut vangittua oppositiohahmoa Aleksei Navalnyia.

Dudin videot keräävät usein kymmeniä miljoonia näyttökertoja. Kanavalla on yli yhdeksänmiljoonaa tilaajaa.

Kesäkuun alussa Dudin haastattelema venäläisräppäri Morgenshtern sai reilun 1 100 euron sakot "huumepropagandan" levittämisestä lauluissaan.