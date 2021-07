Pentagonin jäljittämät iranilaiset sotalaivat saapumassa Suomenlahdelle –näin asiantuntija arvioi tilannetta

Iran ei ole asiantuntijan mukaan aiemmin tehnyt yhtä pitkää kaukopurjehdusta.

Kaksi iranilaista sotalaivaa purjehtii Itämerellä. Laivojen uskotaan olevan matkalla Venäjälle, jossa ne todennäköisesti osallistuvat sunnuntaina Pietarin suureen laivastoparaatiin. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Toinen aluksista on Makran-niminen yli 200 metrinen entinen öljytankkeri, joka on otettu asevoimien käyttöön. Toinen alus on Sahand-niminen fregatti.

Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja, komentaja Ville Vänskän mukaan on poikkeuksellista, että iranilaisia sotilasaluksia seilaa näin kaukana. Iran ei hänen mukaansa ole aiemmin tehnyt yhtä pitkää kaukopurjehdusta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on seurannut laivoja noin kahden kuukauden ajan. Alusten pelättiin alun perin olevan matkalla Venezuelaan. Asia huoletti Yhdysvaltoja, joka ei halua Iranin aseita lähialueilleen. Laivat eivät kuitenkaan menneetkään Venezuelaan, vaan lähtivät Afrikan kierrettyään pohjoiseen kohti Eurooppaa.

Yhdysvaltain hallinnon lähteiden mukaan Venezuela päätti olla ottamatta laivoja vastaan Yhdysvaltojen diplomaattisen painostuksen takia.

– Olen taipuvainen uskomaan sen selityksen, että alus oli matkalla Venezuelaan, mutta kun siellä tuli puomi vastaan, he osallistuvat kasvojen säilyttämiseksi Venäjän merivoimien juhlallisuuksiin, Vänskä kommentoi.

Venäjän ja Iranin merivoimat ovat tehneet yhteistyötä ennenkin. Vänskän mukaan esimerkiksi viime vuonna venäläiset harjoittelivat yhdessä iranilaisten kanssa Kaspianmerellä.

Makran-niminen öljytankkeri, joka on otettu Iranin asevoimien käyttöön.

Vänskä arvioi, että laivat ohittavat Suomenlahden lauantaiaamuna kansainvälistä aluetta pitkin.

– Noin kolmekymmentä kilometriä Kauppatorilta etelään, Vänskä kuvailee laivojen reitin etäisyyttä Helsingistä.

Puolustusvoimien Pääesikunnan viestintäasiantuntija Henrik Gahmbergin mukaan laivojen kulku Suomenlahdella ei aiheuta erityisempiä toimenpiteitä Puolustusvoimissa.

– Laivat kulkevat kansainvälisillä vesillä muiden laivojen tapaan, Gahmberg kommentoi.

Merivoimien alus kävi tunnistamassa alukset, mikä ei ole Gahmbergin mukaan mitenkään tavatonta.

Makran on Vänskän mukaan aluksista mielenkiintoisempi, sillä se poikkeaa hieman tavallisesta.

– Se on vanha öljytankkeri, johon on asennettu helikopterikansi. Ei se siis mikään sotalaiva sinänsä ole.

Vänskän mukaan on huhuttu, että aluksessa olisi elektronisen sodankäynnin kykyjä, mutta hän ei itse ole havainnut kuvista siihen viittaavia rakenteita.

Makranin kannella nähtiin keväällä otetuissa satelliittikuvissa seitsemän hyökkäysvenettä, joita Iran käyttää usein Persianlahden operaatioissaan.

Vänskä arvelee, että Makran toimii huoltokäytössä ja tarjoaa elintarvikkeita, polttoainetta ja vettä fregatille, jotta se pystyy purjehtimaan näin pitkän matkan.

– Iranilla ei ole oikein tukeutumispaikkoja, joissa se voisi käydä täydentämässä vettä ja polttoainetta.

Jos Makrania haluttaisiin käyttää taistelussa tukialuksena, tarvitsisi se Vänskän mukaan suuren taisteluosaston ympärilleen.

Iranilainen Sahand-fregatti.

Sahand-niminen fregatti taas on Iranin laivaston uusin alus. Se on valmistunut vuonna 2012.

– Alus on sopivaa kokoluokkaa Persianlahden olosuhteisiin. Se on aika lyhyt, 95 metriä pitkä ja uppoama on noin 2 500 tonnia. Ihan pätevän oloinen moderni sotalaiva.

Aluksella on meritorjuntaohjuksia ja ilmapuolustusta varten tykkiaseistusta. Lisäksi alus kykenee elektroniseen sodankäyntiin.