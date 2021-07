YK:n tuoreessa raportissa muistutetaan, että Isis, al-Qaida ja niiden sivuhaarat ovat edelleen olemassa, vaikka länsimaissa ei viime aikoina ole nähty isoja terrori-iskuja.

Terroristijärjestöjen muodostama uhka ei ole hiipunut ja järjestöt kuten Isis ja al-Qaida ja niiden sivuhaarat voivat pyrkiä tekemään terrori-iskuja myös länsimaissa, kun koronaviruspandemian takia käyttöön otettuja matkustusrajoituksia puretaan, YK:n turvallisuusneuvostolle toimitettu raportti kertoo.

Raportin on koostanut YK:n valvontaryhmä, joka seuraa maailmanlaajuisia jihadistiuhkia.

– Yksi korostamistamme asioista raportissa on se mahdollisuus, että koronasulkujen purkaminen saattaa tarkoittaa sitä, että jotkut ennalta suunnitellut iskut voivat tapahtua, ryhmän koordinaattorina toimiva Edmund Fitton-Brown tiivisti CNN:lle.

Raportin mukaan koronasulut ovat hidastaneet terroristista liikehdintää ja ihmisten kokoontumisia, mutta samalla lisänneet verkossa tapahtuvan radikalisoitumisen riskiä. Toisaalta konfliktialueilla pandemia on heikentänyt paikallisia viranomaisia, luoden siten mahdollisuuden terroriryhmien voimistumiselle.

”Eri paikoissa on voitu suunnitella iskuja, jotka toteutetaan, kun rajoituksia puretaan. Konfliktialueilla uhka on kuitenkin jo nyt kasvanut, ottaen huomioon, että pandemia on vaikuttanut enemmän laillisiin viranomaisiin, joiden tehtävänä on hoitaa pandemiaa ja pitää henkilökuntansa siltä turvassa, kuin terroristeihin ja kapinallisiin, jotka voivat itse päättää, minkä tason riskin he ovat valmiita ottamaan,” raportissa kerrotaan.

Lue lisää: Yli 30 kuoli pommi-iskussa irakilaisella torilla – Isis otti vastuun

Raportissa nostetaan esille myös Syyriassa olevat leirit, joissa on myös Isisin vierastaistelijoita ja aktivisteja, joiden takia on vaikea luoda globaalia uhkakuvaa.

– Eniten huolta sen suhteen herättävät leirit sisäisille pakolaisille ja pidätyskeskukset Koillis-Syyriassa. Terrorisminvastaisen toiminnan näkökulmasta, jos niiden asukkaiden, joita vastaan ei olla mahdollisesti nostamassa syytteitä, käsittelyssä, sopeutumisessa yhteiskuntaan ja uudelleenintegraatiossa viivytellään, se lisää heidän radikalisoitumisensa riskiä ja lisää sellaisten kovettuneiden ekstremistien määrää, joilla on potentiaalia moninkertaistaa Isisin, al-Qaidan ja muiden ryhmien muodostama uhka tulevaisuudessa.

Lue lisää: Yhdysvallat hoputtaa liittolaisiaan kotiuttamaan Isis-vankeja Syyriasta

Lisäksi muistutetaan siitä, että vaikka Isis on menettänyt valtaansa ja alueitaan Irakissa ja Syyriassa ja muuttunut pikemminkin kapinallisryhmäksi ja al-Qaidan kansainvälinen johto on heikentynyt, terrorijärjestöt ja niiden eri sivuhaarat ovat elinvoimaisia siellä, missä niihin kohdistuu vähän painetta.

– Hätkähdyttävin kehityskulku raportin kattamana aikana oli Afrikan nouseminen alueeksi, johon terrorismi on iskenyt pahiten ja, jossa turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267 mukaiset ryhmät ovat aiheuttaneet eniten uhreja.

Lue lisää: Isis vahvistuu nyt Afrikassa, eikä sitä saada tutkijan mukaan kukistettua ilman pitkä­jänteistä kehitystä – "Tällaiset järjestöthän eivät kukoista kehittyneillä alueilla"

Raportin mukaan Afrikassa sijaitsevat Isisin menestyksekkäimmät sivuhaarat Keski-Afrikassa ja Länsi-Afrikassa sekä al-Qaidan menestyksekkäin sivuhaara Somaliassa ja Sahelin alueella. Nämä liikkeet ovat laajentaneet vaikutusvaltaansa ja toimintaansa myös valtioiden rajojen yli.