Yhdysvaltain hallituksen mukaan käynnissä on ”rokottamattomien pandemia”.

Koronaviruspotilaita hoitanut lääkäri varoittaa, että rokotteen antaminen on myöhäistä, jos potilas on jo joutunut sairaalaan.

Yhdysvalloissa ainakin 99 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista viimeisen puolen vuoden aikana on ollut rokottamattomia, Yhdysvaltain tautikeskuksen johtaja Rochelle Walensky on sanonut The Guardianin mukaan. Yhdysvaltain hallitus kutsuu tilannetta ”rokottamattomien pandemiaksi”.

Samaan aikaan rokotusten antaminen on hidastunut ja erityisesti Yhdysvaltojen konservatiivisemmissa eteläosissa moni empii tai on jo päättänyt, ettei aio ottaa rokotetta.

Yksi tällainen paikka on Alabama, jossa ainoastaan 33 prosenttia niistä, jotka voivat ottaa rokotteen, olivat täysin rokotettuja.

Alabamalainen lääkäri Brytney Cobia kertoi Birmingham Newsille viime maanantaina, että hänen hoitamistaan koronapotilaista ainoastaan yksi oli rokotettu. Hänen kuitenkin odotettiin parantuvan täysin, kun hänelle oli annettu hieman happea. Muiden kohdalla tilanne oli synkempi.

Cobia kirjoitti myös Facebookissa siitä, kuinka sairaalaan päätyy nyt nuoria, muuten terveitä ihmisiä, joilla on kuitenkin covid-19-taudin vakava tautimuoto.

– Yksi viimeisistä asioista, jonka he tekevät ennen kuin heidät intuboidaan on, että he rukoilevat minulta rokotetta. Pidän heitä kädestä ja kerron olevani pahoillani, mutta se on liian myöhäistä. Muutamaa päivää myöhemmin, kun totean kuoleman, halaan heidän perheenjäseniään ja kerron, että paras tapa kunnioittaa heidän lähimmäistään on mennä rokotettavaksi ja kehottaa kaikkia heidän tuttujaan tekemään samoin, Cobia kirjoittaa.

– He itkevät. Ja kertovat, etteivät he tienneet. He luulivat, että se oli huijaus. He luulivat, että se oli poliittista. He luulivat, etteivät voi tietyn verityypin tai ihonvärin takia tulla niin sairaiksi. He luulivat, että se ”on vain flunssa”. Mutta he olivat väärässä.

Alabaman yliopiston tartuntatautien professori Jeanne Marrazzon mukaan yhä nuoremmat ihmiset joutuvat teho-osastolle.

– Me tiedämme, että teho-osastoillamme, näemme yhä nuorempia ihmisiä, jotka intuboidaan ja, jotka ovat erittäin sairaita tai, jotka ovat osastoilla ja ovat hyvin sairaita, Marrazzo sanoi CNN:lle.

– Sen pitäisi olla valtava herätyskello.