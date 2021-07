Republikaanitkin ottavat yhä näkyvämmin kantaa rokotteiden puolesta – kelkkansa käänsi myös konservatiivinen tähtijuontaja

Deltamuunnoksen myötä tartuntamäärät kasvavat Yhdysvalloissa nyt etenkin rokottamattomien keskuudessa, joista valtaosa on republikaanien äänestäjiä.

Tiistaina senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell kehotti jättämään huomiotta "huonot neuvot", joita on liikkeellä pandemian aikana.

Yhdysvalloissa useat republikaanipoliitikotkin ovat alkaneet ottaa yhä voimakkaammin kantaa koronarokotteen ottamisen puolesta, kun viruksen deltamuunnos on nostanut tartuntamäärät jälleen kasvuun eri puolilla maata.

Yhdysvaltain rokotustahti on hyytynyt kesän aikana. Noin puolet yhdysvaltalaisista on saanut jo molemmat rokoteannokset, mutta suuri osa aikuisväestöstä on edelleen rokottamatta, ja moni ei aio ottaakaan rokotetta periaatteellisista syistä.

Kyselyiden perusteella selvästi suurempi osa rokottamattomista on republikaanien kuin demokraattien äänestäjiä, ja rokotuksista näyttääkin tulleen jälleen yksi rintamalinja Yhdysvaltojen poliittisissa taisteluissa. Monien republikaanien rokotenihkeyden taustalla on sekä konservatiivien perinteinen epäluulo hallitusta kohtaan että konservatiivimedioiden levittämät rokotevastaiset asenteet.

Nyt jotkut korkean profiilin republikaanit ovat alkaneet puhua rokotteiden puolesta. Kongressin edustajainhuoneen toiseksi korkea-arvoisin republikaani Steve Scalise kehotti torstaina yhdysvaltalaisia ottamaan rokotteen.

– Luotan siihen vahvasti, otin sen itsekin, Scalise kertoi.

Scalise oli epäröinyt rokotteen ottamista kuukausien ajan, mutta kertoi hakeneensa sen tällä viikolla, koska koki tarvitsevansa suojaa deltamuunnokselta.

Myös edustajainhuoneen 18 lääkärin pätevyyden omaavaa republikaania otti voimakkaasti kantaa rokottamisen puolesta. Valtaosa sairaalahoitoon johtaneista koronatartunnoista on viime aikoina todettu rokottamattomilla.

Tiistaina senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell kehotti jättämään huomiotta "huonot neuvot", joita on liikkeellä pandemian aikana.

– Jos kukaan haluaa kuunnella, ottakaa rokotus, McConnell sanoi.

Myös useat republikaanikuvernöörit ovat alkaneet puhua rokottamisen puolesta. Niin on tehnyt esimerkiksi Arkansasin kuvernööri Asa Hutchinson sen jälkeen, kun hänen osavaltionsa on noussut kesällä kärkipäähän uusien tartuntojen määrässä. Hutchinson lähti kiertämään Arkansasin kaupunkeja parantaakseen rokotustahtia, ja sanoi rokotteiden pelastavan henkiä.

Kelkkansa käänsi myös konservatiiveihin kallellaan olevan Fox News -kanavan tähtijuontaja Sean Hannity, joka on pandemian aikana levittänyt erinäisiä virukseen liittyviä salaliittoteorioita.

– En voi korostaa sitä tarpeeksi. Riittävästi ihmisiä on kuollut. On ehdottoman järkevää, että monet amerikkalaiset ottavat rokotuksen. Uskon rokotusten tieteellisyyteen, Hannity sanoi.

Edelleen on kuitenkin republikaanipoliitikkoja, jotka joko vastustavat suoraan rokotteita, tai eivät suostu kertomaan julkisesti, ovatko ottaneet rokotteen.