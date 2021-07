"Pingdemia" valtasi Britannian – ruokakaupoissa hyllyt tyhjenevät, kun sovellus käskee henkilökuntaa kotiin

Pandemian läpi auki pysyneet kaupat kärsivät nyt työvoima- ja tavarapulasta.

Britanniassa päivittäistavarakaupat ja tavarantoimittajat ovat varoitelleet kauppojen hyllyjen tyhjenevän, kun merkittävä osa henkilökunnasta on saanut käskyn pysyä kotona. Miljoonat työntekijät ja koululaiset ovat joutuneet eristäytymään koteihinsa, sillä viruksen jäljittämisessä käytetty sovellus on ilmoittanut heidän mahdollisesti altistuneen koronavirukselle.

Sovelluksen ilmoitusta kutsutaan pingaukseksi, joten nykytilannetta on kutsuttu sen mukaisesti pingdemiaksi.

Brittimedioissa on julkaistu kuvia tyhjistä hyllyistä ruokakaupoissa, kun sekä kaupoissa että muualla tuotantoketjussa henkilökunnan jääminen kotiin on haitannut työntekoa. Jotkin kaupat ovat jopa sulkeneet ovensa, kun väkeä ei ole riittänyt töihin.

– Olemme pitäneet kaikki kauppamme auki läpi pandemian, mutta nyt meidän on täytynyt sulkea yksi tai kaksi kauppaa ja lyhentää aukioloaikoja muissa, kertoo Iceland-supermarketketjun johtaja Richard Walker BBC:n radiohaastattelussa.

Walker varoitti, että tilanne voi huonontua hyvin nopeasti, jos järjestelmää ei muokata.

Britannian autokuljetusalaa edustavan RHA:n johtaja Rod McKenzie on huomauttanut, että maan EU-ero on jo aiheuttanut pulan rekkakuskeista ja että eristäytymiset ovat nyt "kaaoksen resepti".

Brittihallitus lievensi maanantaina kaikkia pandemian vuoksi asetettuja rajoituksia siitäkin huolimatta, että ratkaisu herätti maailmanlaajuista arvostelua. Tartuntaluvut ovat myös nousseet samoihin määriin kuin tammikuussa.

Pääministeri Boris Johnson perusteli parjattua päätöstään sillä, että maan rokotusohjelma on edennyt sujuvasti ja lähes 70 prosenttia aikuisista on jo saanut täyden rokotesarjan. Viimeisimmän viikon aikana uusia tartuntoja on ollut keskimäärin lähes 50 000 päivässä, mikä on huomattavasti kasvattanut eristäytymään käskettyjen ihmisten määrää.

Esimerkiksi Johnson itse samoin kuin valtiovarainministeri Rishi Sunak, tuore terveysministeri Sajid Javid ja oppositiojohtaja Keir Starmer ovat kaikki nyt eristäytyneet virusaltistuksen vuoksi.

Johnsoniin kohdistuu kasvavaa painetta laajentaa listaa töistä, joita eristäytymismääräykset eivät koske. Arvostelijoiden mielestä nykyinen tapa toimia ennemminkin sulkee maan taloutta kuin onnistuu avaamaan sitä.

Pääministeri ei ole innostunut muuttamaan käytäntöä. Hänen edustajansa mukaan hallitus tekee tiivistä yhteistyötä tilanteesta kärsivien alojen kanssa.

Hallitusta on myös parjattu ristiriitaisesta viestinnästä. Osa ministereistä pitää pingattujen eristäytymistä pakollisena, mutta osa on julkisesti huomauttanut, ettei sovelluksen pingaus tarkoita laillista velvoitetta eristäytyä. Vain terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n erillisen jäljityspalvelun kautta karanteeniin määrätyt joutuvat 10 päivän karanteeniin, joka on määritelty laissa.

Monet suhtautuvat sääntöihin epäilevästi erityisesti nyt, kun sääntöjä on höllätty, ja useiden ihmisten tiedetään poistaneen sovelluksen puhelimestaan.