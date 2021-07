Karjalassa on Venäjän viranomaisten mukaan tällä hetkellä 30 aktiivista maastopaloa.

Venäjän Karjalaan on julistettu hätätila suurten metsäpalojen takia. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Venäjän Karjalassa on torstaina tilastoitu yli 30 metsäpaloa, jotka palavat 8 900 hehtaarin alueella.

Metsäpalot alkoivat roihuta viime viikon alussa, ja hätätila julistettiin tämän viikon tiistaina. Metsäpalot ovat pahentuneet merkittävästi tällä viikolla.

Uutistoimisto Tass on Reutersin mukaan kertonut, että ainakin 600 asukasta on evakuoitu alueen kylistä. Alueelle on pyydetty 100 miljoonan ruplan (noin 1,1 miljoonan euron) rahoitusta metsäpalojen torjuntaan, Tass kertoo.

Myös muualla Venäjällä, erityisesti Siperiassa, maastopalot ovat roihunneet tuhoisina. Metsäpaloja on Siperiassa vuosittain, mutta niistä on tullut intensiivisempiä viime vuosina samalla, kun Pohjois-Siperiassa on mitattu poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Sahan tasavalta on tällä hetkellä helleaallon kourissa.

Keskiviikkona kerrottiin, että Siperian palot ovat polttaneet jo 1,5 miljoonaa hehtaaria metsää.

