Kiinan kansallisen terveyskomission varaministerin mukaan toive laboratorioteorian tutkimisesta on ”maalaisjärjen vastainen”.

Kiinan hallitus ei aio osallistua Maailman terveysjärjestön WHO:n jatkotutkimuksiin koronaviruksen alkuperästä. Kiinan korkea virkamies ilmoitti asian torstaina, muun muassa CNN uutisoi.

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun WHO ja useat muut tahot ovat alkaneet keskustella jo kertaalleen hylätystä teoriasta, jossa on pohdittu, olisiko pandemia voinut sittenkin lähteä liikkeelle wuhanilaisesta viruslaboratoriosta. WHO ja muut tutkijat ovat vaatineet viruksen alkuperän perinpohjaista selvittämistä.

Kiinan kansallisen terveyskomission varaministeri Zeng Yixin kertoi Pekingissä pidetyssä lehdistötilaisuudessa torstaina olleensa ”yllättynyt” siitä, että WHO haluaisi tutkia mahdollista laboratorio-onnettomuutta.

– WHO:n suunnitelma koronaviruksen alkuperää koskevan tutkimuksen seuraavasti vaiheesta on joiltain osin maalaisjärjen ja tieteen vastainen. Meidän on mahdotonta hyväksyä tällaista suunnitelmaa, hän oli todennut.

WHO julkisti alkuvuodesta raportin, jonka mukaan covid-19-pandemian kehto löytyy todennäköisimmin Etelä-Kiinassa sijaitsevilta villieläintiloilta. Raportin mukaan sars-cov2-viruksen leviäminen laboratoriosta vaikutti epätodennäköiseltä.

Sen jälkeen useat länsimaat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet raportin perusteellisuuden ja vaatineet lisätutkimuksia. Kiina rajoitti WHO:n ryhmän toimintaa maassa, mikä vuoksi läpinäkyvämpää tutkimusta on alettu vaatia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on määrännyt tiedustelupalvelut selvittämään koronaviruksen alkuperää. Kiina on kuitenkin syyttänyt Yhdysvaltoja salaliittoteorioiden levittämisestä ja toistuvasti kiistänyt, että virus olisi päässyt karkuun wuhanilaisesta laboratoriosta.

Myös Britannian tiedustelupalvelut on arvioinut, että virus olisi päässyt leviämään wuhanilaisesta laboratoriosta.

WHO:kin on alkuvuonna tehdyn tutkimuksen jälkeen alkanut kallistua sille kannalle, että uusi tutkimus tarvitaan, sillä laboratorioteoriaa ei tutkimuksessa mukana olleen tahon mukaan tutkittu keväällä yhtä tarkasti kuin eläinteoriaa. 15. heinäkuuta WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus toivoikin, että Kiina olisi avoin ja tekisi yhteistyötä, jotta viruksen alkuperä saataisiin varmistettua.

– Olemme sen velkaa niille miljoonille ihmisille jotka ovat kärsineet ja kuolleet viruksen takia, hän oli vedonnut.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian vastasi tähän seuraavana päivänä väittämällä, ettei WHO:n tutkijoilta ollut evätty pääsyä minnekään ja että Kiina on koko ajan ollut täysin yhteistyökykyinen.

Hänen mukaansa laboratorioteorian nostaminen uudelleen esiin osoittaa epäkunnioitusta WHO:n tutkintaa kohtaan, ja asioista pitäisi tehdä ”tieteellisiä johtopäätöksiä” sen sijaan, että asia ”politisoidaan”.

Brittilehti Guardian kertoo, että Zeng oli torstaina toistanut samat argumentit. Hän sanoi, että alkuperäisen raportin mukaan viruksen lähteminen laboratoriosta oli erittäin epätodennäköistä, joten uutta tutkimusta ei tarvita.

Vastaiskuna länsimaiden kasvavalle laboratoriokiinnostukselle Kiina on muun muassa esittänyt väitteitä, joiden mukaan virus lähti liikkeelle jostain toisesta maasta ja nostanut toistuvasti esiin todistamattoman teorian, jonka mukaan viruksen alkuperä linkittyisi yhdysvaltalaiseen sotilastukikohtaan Fort Detrickiin.