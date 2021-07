Sadat Eurooppaan pyrkijät ylittivät rajan Espanjan Melillaan

Yli 300 ihmistä yritti kiivetä tiukasti vartioidun aidan yli. Heistä 238 onnistui pääsemään läpi.

Sadat siirtolaiset ylittivät rajan Espanjan Melillaan varhain torstaina, ilmoittivat Espanjan viranomaiset. Tulijat saapuivat Marokon puolelta Afrikan mantereella sijaitsevaan Melillaan.

Yli 300 ihmistä yritti kiivetä tiukasti vartioidun aidan yli. Heistä 238 onnistui pääsemään läpi. Kaikki rajan yli tulleet ovat miehiä.

Kolme espanjalaista poliisia loukkaantui lievästi rajanylitykseen liittyneessä kahakassa.

Toukokuussa noin 10 000 ihmistä ylitti rajan Marokosta Espanjaan muun muassa uimalla Ceutaan.

Erillisalueet Ceuta ja Melilla ovat Espanjan ainoat paikkakunnat, joilla on maaraja Marokon kanssa.

On arvioitu, että Espanjan ja Marokon ylimmän johdon välien kiristyminen on johtanut siihen, että Marokko on löyhentänyt pohjoisrajansa valvontaa.