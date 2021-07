Time-lehti: Helsinki on yksi maailman mahtavimmista paikoista

Helsingin hehkutetaan keksineen vanhoille paikoille uusia käyttötarkoituksia.

Time kertoo, että tämän vuoden kohteet on valittu sitä silmällä pitäen, missä paikoissa on käytetty luovuutta ja kekseliäisyyttä.

Yhdysvaltalaislehti Time on valinnut Helsingin yhdeksi maailman parhaista paikoista.

Lehti tekee vuosittain World’s Greatest Places eli maailman mahtavimmat paikat -listauksen, jossa nostetaan esiin eri puolilta maailmaa sata ”erikoislaatuista” paikkaa, joihin kannattaa tutustua. Listaus tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Helsinki pääsi mukaan Time-lehden listalle.

Time kirjoittaa Suomen olevan yksi maailman johtavista maista ympäristöasioissa, ”mutta Suomen pääkaupunki saatetaan pian nähdä myös taiteen kasvavana ’hot spotina’ (keskipisteenä)”. Lehti hehkuttaa taiteen saralla erityisesti Vallisaaressa järjestettävää Helsinki Biennaalia, jonne on Helsingin keskustasta noin 20 minuutin lauttamatka.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Mukana Helsinki Biennaalissa on 41 taiteilijan teoksia.

Dafna Maimonin teos Helsinki Biennaalissa.

Helsinki Biennaali on tehty merelliseen ympäristöön.

Taiteen täyttämä Vallisaari on lehden mukaan hieno kohde erityisesti historiansa takia: se on toiminut tuhansien sotilaiden palveluspaikkana ja siellä on esimerkiksi varastoitu Suomen puolustusvoimien aseita aina viime vuosiin asti.

Toiseksi merkittäväksi ja kiinnostavaksi kohteeksi Helsingissä Time-lehti nostaa jugend-tyylisuuntausta edustavan Scandic Grand Central Helsinki -hotellin, joka aukesi hiljattain Helsingin päärautatieasemalle. Hotellissa on lähes 500 huonetta ja se onkin yksi Suomen suurimmista hotelleista.

Time-lehti kertoo, että hotelli on tehty yhteistyössä Museoviraston kanssa, joka valvoi rakennuksen entisöintiä.

Scandic Grand Central Helsinki avattiin tänä keväänä. Se koostuu vuonna 1909 valmistuneesta alkuperäisosasta ja vuonna 2020 valmistuneesta uudisosasta.

Kolmas asia, jonka lehti nostaa Helsinki-kuvauksessaan esiin, on Helsingin Hanasaari. Hanasaaressa toimiva hiilivoimala lopettaa toimintansa muutaman vuoden kuluttua, ja Helsingissä on kuumeisesti pohdittu, mitä merenrannalla sijaitsevalle rakennukselle sen jälkeen tapahtuu.

Tyhjilleen jäävään voimalaitokseen on kaavailtu muun muassa jättimäistä taide- ja kulttuurikeskusta, Time kirjoittaa.

Time toteaakin, että Helsinki antaa vanhoille kohteille uuden käyttötarkoituksen.

Hanasaaren hiilivoimalaitos lopettaa toimintansa 1. huhtikuuta 2023 mennessä.

Time kertoo, että tämän vuoden kohteet on valittu sitä silmällä pitäen, missä paikoissa on käytetty luovuutta ja kekseliäisyyttä ja mitkä paikat tarjoavat ihmisille ”uusia ja jännittäviä kokemuksia”. Listan kokoamisessa ovat auttaneet lehden kirjeenvaihtajat ja avustajat eri puolilla maailmaa.