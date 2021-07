”Karmiva” suomalainen poro hämmentää internetissä – Yhdysvaltojen suurin lehti riensi apuun

”Tekevätkö he noin kaikille poroille?” netissä ihmetellään.

Hohtava suomalainen poro on hämmästyttänyt ja kauhistuttanut ihmisiä internetissä viime aikoina.

Eri sosiaalisen median alustoilla on kiertänyt kuva, jonka on luultu olevan aito valokuva suomalaisesta porosta, jonka sarvet on maalattu hohtaviksi. Kuvassa poro seisoo hohtavine sarvineen sumuisen maiseman keskellä kahden rakennuksen välissä. Myös poron silmät loistavat punertavina.

Kuva on jaettu muun muassa erääseen Facebook-ryhmään, jossa se on saanut yli 19 000 reaktiota ja sitä on jaettu uudelleen yli 51 000 kertaa. Kuvaa on kommentoitu runsaasti myös muun muassa Twitterissä ja Imgurissa.

Facebook-postauksen alkuperäisessä, 9. heinäkuuta kirjoitetussa saatetekstissä kerrottiin, että kyseessä on kuva Suomesta ja että porojen sarvet Suomessa maalataan heijastaviksi, jotta autoilijat näkisivät ne pimeässä.

– Tällä tavoin ehkäistään hengenvaarallisia kolareita, kuvan julkaissut henkilö kertoi.

Moni epäili, onko kuva aito. Toisille se taas meni täydestä.

– Loistava idea! Twitterissä iloitaan.

– Tekevätkö he noin kaikille poroille? Millä hinnalla? Kuinka monelle porolle noin tehdään? Joka vuosi? Ne kasvavat. Milloin he tekevät sen? Niin paljon kysymyksiä, joku ihmettelee Imgurissa.

– On pakko olla jokin vähemmän pelottava tapa estää kolareita, toinen pähkäilee.

– Tuo näyttää siltä, että jotkut kauhukirjoja kirjoittavat voisivat saada siitä inspiraatiota.

Moni on kuvaillut poroa ”puistattavaksi” ja ”karmivaksi”

Nyt Yhdysvaltojen laajalevikkisin lehti USA Today on oikaissut faktoja.

Se kirjoittaa, että kyseessä ei ole aito valokuva, vaan taiteilijan tekemä 3D-piirros.

Syy siihen, miksi niin moni on luullut kuvaa aidoksi, piilee siinä, että muutama vuosi sitten Suomessa todella maalattiin poron sarvet heijastaviksi. Vuonna 2014 Paliskuntain yhdistyksen työntekijät olivat ryhtyneet kokeilemaan heijastinsprayta estääkseen vuosittain sattuvia tuhansia porokolareita.

Kuvan tehnyt taiteilija onkin myöhemmin muokannut helmikuussa 2020 julkaisemansa kuvan kuvatekstiä ja kirjoittanut siihen, että kyseessä ei ole aito valokuva, vaan piirros, johon hän oli saanut inspiraation luettuaan siitä, että Suomessa porojen sarvia on maalattu hohtaviksi.

Hän kertoi saman tiedon myös USA Todaylle.

USA Today kertoo, että Suomen spraymaalikokeilu lopulta epäonnistui, kun huomattiin, ettei maali kestä. Suomessa on kuitenkin otettu sittemmin käyttöön muita porokolareita ehkäiseviä työkaluja, kuten Porokello-sovellus, jonne ihmiset voivat ilmoittaa, missä poroja on nähty liikkumassa.

USA Today kertoo, että poroille on Suomessa laitettu myös heijastimia, ja autoilijoita varoitetaan niiden liikkeistä myös liikennemerkeillä.