Tuoreiden lukujen mukaan Suomen aikuisväestöstä on täysin rokotettuja paljon pienempi osa kuin monessa muussa EU- ja EEA-maassa.

Suomi on hännillä, kun tarkastellaan täysin koronavirusta vastaan rokotettujen osuutta aikuisväestöstä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenmaissa, selviää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilastoista.

Kun esimerkiksi Belgiassa täysin rokotettuja aikuisia on jo yli 62 prosenttia ja Saksassa ja Ranskassa reilu 50 prosenttia, Suomessa täysin rokotettuja on vain 34,6 prosenttia.

Suomen perässä tulevat ainoastaan Romania, jossa täysin rokotettuja täysikäisiä on 30,1 prosenttia, ja Bulgaria, jossa täysin rokotettuja on 16,5 prosenttia.

ECDC:n luvut voivat poiketa kansallisten terveysviranomaisten raportoimista luvuista, sillä joissain maissa raportoidaan esimerkiksi osuus koko väestöstä. Esimerkiksi Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa ensimmäisen annoksen koko väestöstä on saanut 64,1 prosenttia ja toisen annoksen 28,4 prosenttia.

Eroihin eri maiden rokotusten etenemisessä kiinnitti huomiota muun muassa brittilehti The Times, joka vertaili rokotuskattavuuksia koko väestössä ja nosti esille myös Suomen aseman.

– Vain 42 prosenttia EU-väestöstä on täysin rokotettuja, paljon vähemmän kuin se noin 90 prosenttia, joka tarvitaan laumasuojaan, kun deltavariantti aiheuttaa neljännen aallon, jonka huipun odotetaan olevan syyskuussa. EU ei todennäköisesti saavuta tavoitettaan, jonka mukaan 70 prosenttia aikuisista olisi siihen mennessä täysin rokotettuja, brittilehti sanoo.

Yksi selittävä tekijä rokotekattavuuden eroissa voi olla se, että maat ovat valinneet eri strategioita sen suhteen, miten ja keille rokotteita ensisijaisesti annetaan. Esimerkiksi Suomessa on valittu pitkä annosväli, jotta mahdollisimman moni saisi ensimmäisen rokotteen tuoman suojan.

Suomi onkin Euroopassa lähellä kärkijoukkoa, mitä tulee ensimmäisten rokoteannosten antamiseen. Suomi, jossa ainakin ensimmäisen annoksen on saanut 78,4 prosenttia aikuisväestöstä ECDC:n mukaan, on esimerkiksi naapurimaita Ruotsia ja Norjaa edellä.

Paras rokotekattavuus on Islannissa, josssa ainakin ensimmäisen annoksen on saanut 90 prosenttia ja täysin rokotettuja on 82,6 prosenttia aikuisväestöstä.