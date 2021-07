IS paljastaa karmeat luvut: näin korona surmaa suomalaisia Ruotsissa – tiedoista on vaiettu

IS selvitti Ruotsissa koronaan kuolleiden suomalaisten määrän.

Koronapandemian hallinnassa Ruotsi valitsi – hieman yllättäen – toisen tien. Länsinaapurissa virus ikään kuin laskettiin sisään ja luotettiin, että jonkin ajan päästä kehittyy laumasuoja, kun tarpeeksi moni on taudin sairastanut.

Tästä on pikkuhiljaa siirrytty pois eikä vähiten sen takia, että koronaan kuolleiden määrä on sanalla sanoen järkyttävä: yli 14 600. Virusmuunnosten takia Ruotsikin on joutunut muuttamaan linjauksiaan ja rajoituksiakin on otettu käyttöön.

Vuosi sitten Ruotsin Kansanterveyslaitos julkaisi tilaston, jossa eriteltiin koronaan kuolleita syntyperän perusteella. Silloin Suomessa syntyneet mutta Ruotsissa asuvat kansalaiset olivat ykkössijalla.

Sen jälkeen tilastoa ei ole julkaistu.

Kansalaiset odottivat koronarokotukseen pääsyä huhtikuussa Tukholmassa.

Ilta-Sanomat kysyi heinäkuussa tuoreita lukuja Ruotsista koko pandemian ajalta. Kansanterveyslaitoksessa tietopyyntöä palloteltiin tiskiltä toiselle kunnes kuolinsyyrekisteristä tieto pystyttiin kaivamaan esille.

Kun vuosi sitten, kesällä 2020 Suomessa syntyneiden pandemiakuolleisuus oli 210 henkilöä, nyt se on 632. Luku ei ole tarkka ja se on todennäköisesti liian matala, koska viranomaisten mukaan tilasto laahaa jäljessä. Siitä voi kuitenkin nähdä, että koronan kolmas vaihe kuritti Ruotsissa asuvia suomalaisia rankalla kädellä.

Suomessa koronaan on nyt kuollut 980 kansalaista, mutta kuolleiden määrä on pysynyt koko kesän lähes paikallaan. THL:n koronakartan mukaan heinäkuussa kuolemantapauksia on ollut kaksi.

Absoluuttiset luvut eivät ole tilastotarkastelussa oleellisia. Sen sijaan kannattaa katsoa kuolleiden määrää 100 000 asukasta kohden. Ruotsissa asuu yli puoli miljoonaa Suomessa syntynyttä, ja kuolleiden määrä 100 000 asukasta kohden on 145 koko pandemian aikana. Suomessa vastaava luku on 17.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Ruotsissa asuvat suomalaiset ovat toiseksi suurin ryhmä koronapandemiaan kuolleissa ruotsalaisten jälkeen. Jos vertaillaan muista pohjoismaista lähtöisin olevia kansalaisia, siis suomalaisia, norjalaisia, tanskalaisia ja islantilaisia, suomalaiset ovat selvä ykkönen. Yhteensä muita pohjoismaalaisia on kuollut Ruotsissa tilastojen mukaan 807, ja pelkästään suomalaisten osuus tästä on siis yli 600.

Ruotsinsuomalaisista etenkin 1950–70-luvuilla maahan muuttaneet ovat jo eläkeiässä.

Monet ensimmäisen polven suomalaissiirtolaisista työllistyivät aikoinaan teollisuuteen tai muihin fyysisesti raskaille aloille. He kärsivät keskimääräistä enemmän syövästä sekä sydän- ja verisuonisairauksista. Nyt iso osa heistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin.

Korona iski Ruotsissa hoivakoteihin, joiden asukkaista merkittävä osa on suomalaistaustaisia. Koronaan Ruotsissa kuolleiden suomalaisten keski-ikä onkin korkea: 82 vuotta.

Noin kuusi prosenttia tartunnan saaneista menehtyi.