Israel ei ole vieläkään saavuttanut tavoitteena ollutta 70 prosentin rokotekattavuutta, vaikka maaliskuussa jopa 60 prosenttia oli saanut ensimmäisen rokoteannoksensa.

Koronaviruspandemiassa huomio on pikku hiljaa kääntynyt tartuntamääristä rokotusvauhtiin ja -kattavuuteen. Maagisena lukuna on pidetty 70 prosenttia eli sitä, että laumasuoja saavutettaisiin, mikäli 70 prosenttia väestöstä olisi rokotettuja. Laumasuojalla tarkoitetaan tilannetta, jossa rokotettujen määrä riittää siihen, että myös rokottamattomat olisivat virukselta suojassa.

Tosin tarttuvampien varianttien myötä tätä arviota on nostettu ja nyt laumasuojaan on arvioitu vaadittavan, että yli 80 prosenttia väestöstä on rokotettu.

Israelia pidettiin alkuvuonna rokotusten mallimaana. Maa solmi Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen, jonka myötä se sai ensimmäisten joukossa rokotteita vastineena siitä, että rokotusten vaikutuksia väestöön ja yksilöihin voitiin tutkia. Israel on myös hyväksynyt Modernan rokotteen, joskin sitä on annettu huomattavasti vähemmän.

Maaliskuun puoliväliin mennessä jo lähes 60 prosenttia väestöstä oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen, Time uutisoi tuolloin. Rokotusvauhdin hidastumisesta oli kuitenkin jo merkkejä.

Syitä sille, ettei Israel ole saavuttanut vielä tavoitettaan 70 prosentin rokotekattavuudesta, on monia.

Yksi syy on Israelin väestön nuori ikärakenne. 0–14-vuotiaita on noin 27 prosenttia väestöstä, CIA Factbook arvioi. 12–15-vuotiaiden rokottaminen hyväksyttiin kuitenkin vasta kesäkuussa.

Israelissa houkutellaan nyt teinejä rokotuksiin.

Eroja rokotusten edistymisessä on myös eri väestön ryhmien välillä. Huomattavasti pienempi osa arabi-israelilaisista ja vanhoillisista ortodoksijuutalaisista haredeista oli saanut maaliskuussa rokotteen verrattuna muuhun väestöön. Myös rokoteskeptisyys ja kriittinen suhtautuminen hallitukseen oli näissä ryhmissä muuta väestöä yleisempää.

Haaretzin mukaan ero on nähtävissä vieläkin etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Sen jälkeen, kun Pfizerin ja Biontechin rokote hyväksyttiin 12–15-vuotiailla käytettäväksi kesäkuun alussa, noin 11,9 prosenttia tästä ikäluokasta oli saanut heinäkuun alussa ainakin yhden annoksen. Haredien joukossa vastaava luku oli kuitenkin vain 2,9 prosenttia ja arabiyhteisössä 2,8 prosenttia.

– Meidän selvitystemme mukaan suurin este on pelko rokotteiden sivuvaikutuksista, terveysministeriön tiedottaja Einav Shimron kertoi.

Toinen syy on se, että koronaviruksen uskotaan jo levinneen yhteisössä, minkä takia rokotuksille ei olisi tarvetta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa.

Lisäksi palestiinalaisalueilla rokotusten jakaminen on alkanut hitaasti, New York Times kertoo. Israel antoi helmi- ja maaliskuussa koronarokotteita reilulle 100 000 palestiinalaiselle, jotka työskentelevät Israelissa. Israel ei ole kuitenkaan rokottanut enempää palestiinalaisia Gazassa ja Länsirannalla, vedoten siihen, että 1990-luvulla allekirjoitetuissa sopimuksissa palestiinalaishallinto sai vastuun omasta terveydenhuoltojärjestelmästä.

Perustelu on herättänyt myös kritiikkiä, sillä muissa sopimuksen kohdissa Israel velvoitetaan tekemään yhteistyötä palestiinalaisjohdon kanssa epidemian aikana ja neljäs Geneven sopimus velvoittaa miehitysvaltaa koordinoimaan paikallisten viranomaisten kanssa kansanterveyden ylläpitämisen miehitetyllä alueella myös epidemian aikana.

Palestiinalaishallinto on tilannut satojatuhansia rokoteannoksia Covaxin kautta ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat on lahjoittanut kymmeniätuhansia annoksia venäläistä Sputnik V- rokotetta. Lisäksi palestiinalaishallinto on tilannut miljoonia annoksia Pfizeriltä ja Biontechiltä, mutta toimitusten on määrä alkaa vasta syksyllä.

Palestiinalaisalueilla on annettu venäläistä Sputnik V -rokotetta.

Koronatartunnat ovat olleet viime päivinä nousussa, vaikka tartuntaluvut ovat kaukana lopputalven luvuista. Uusia tartuntoja on tilastoitu noin tuhat päivässä. Vastaavanlaisia lukuja tilastoitiin viimeksi huhtikuun loppupuolella.

The Times of Israel uutisoi 12-kanavan raportoineen sunnuntaina, että vakavasti sairastuneista koronapotilasta 24 oli rokottamattomia ja 37 täysin rokotettuja. Kuitenkin vakavasti sairastuneista rokotetuista ainoastaan yksi henkilö oli alle 60-vuotias. Kukaan vakavasti sairastuneista ei ollut alle 50-vuotias.

Sen sijaan rokottamattomista ja vakavasti sairastuneista 14 oli alle 50-vuotiaita ja heistä kaksi oli alle 40-vuotiaita.

Koska tartuntoja on todettu myös täysin rokotetuilla, riskiryhmäläisille, joiden vastustuskyky on heikentynyt, on alettu antaa kolmansia annoksia.