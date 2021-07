Viranomaiset ovat kuvailleet kesää kuivimmaksi 150 vuoteen.

Siperiassa taistellaan poikkeuksellisia metsäpaloja vastaan. Palot ovat jo polttaneet 1,5 miljoonaa hehtaaria, The Guardian uutisoi.

– Jo kuukauden ajan et ole nähnyt mitään savun läpi, Terjutin kylässä asuva eläkeläinen Varvara kertoi.

Pienet lapset on jo lähetetty pois kylästä savuhaittojen takia. Itse liekit roihuavat vain noin parin kilometrin päässä kylästä.

Paikallinen eläkeläinen toivoi sateiden tuovan helpotusta tilanteeseen.

– Pelastustyöntekijät ovat tulleet ja myös kyläläiset taistelevat paloja vastaan, mutta he eivät saa niitä sammumaan, he eivät voi pysäyttää niitä.

– Kaikki on tulessa.

Paloista noussut savu on piinannut laajemminkin Sahan tasavallan alueella, jossa viranomaiset ovat kuvailleet tätä kesää kuivimmaksi 150 vuoteen.

Viranomaiset kehottivat sunnuntaina ihmisiä pysymään sisätiloissa ja pitämään ikkunat kiinni. Lisäksi alueen pääkaupungissa Jakutskissa jouduttiin keskeyttämään lentoliikenne huonon näkyvyyden takia. Myös jokiliikenne Lena-joessa jouduttiin keskeyttämään, Reuters kertoo.

Maanantaina venäläiskoneet kylvivät sadepilviä, jotta sateista saataisiin apua metsäpalojen hallinnassa.

Palomiehiä savun keskellä Siperiassa.

Metsäpaloja on Siperiassa vuosittain, mutta niistä on tullut intensiivisempiä viime vuosina samalla, kun Pohjois-Siperiassa on mitattu poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Sahan tasavalta on tällä hetkellä helleaallon kourissa.

Alle kahdessa kuukaudessa alueen paloista on noussut ilmakehään päästöjä, jotka vastaavat 150 megatonnia hiilidioksidia, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko Venezuela päästi vuoden 2017 aikana.

Paikalliset ovat syyttäneet tuhoisista paloista ilmastonmuutoksen ja kuumien kesien lisäksi muun muassa huonoa valmistautumista paloihin, tuhopolttoja ja metsänhoitopalveluiden budjettileikkauksia.

Lentokone pudottaa vettä liekkeihin.

Sahan tasavallan päämies Aisen Nikolajev on sanonut ilmastonmuutoksen olevan päätekijä valtavissa maastopaloissa.

– Selkeästi on vain yksi syy: globaali ilmastonmuutos, Nikolajev sanoi Jakutia 24 -kanavalla Moscow Timesin mukaan.

– Me voimme nähdä, kuinka Jakutiassa on kuumempi joka vuosi. Me elämme kuuminta, kuivinta kesää mittaushistorian aikana sitten 1800-luvun lopun.

Nikolajevin mukaan kesäkuun keskilämpötila ylitti 20 Celsius-astetta, mikä oli viisi astetta historiallisen keskiarvon yläpuolella. Sademäärä on puolestaan ollut 16 kertaa matalampi kuin tavallisesti. Yhdessä kuumuus ja kuivuus ovat luoneet otolliset olosuhteet tulipaloille.