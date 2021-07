Uberin sakot laskivat radikaalisti Kaliforniassa – yritys yrittää vähentää raiskauksia

Uber tuomittiin alun perin 59 miljoonan dollarin sakkoihin, koska se ei suostunut luovuttamaan viranomaiselle tietoja kyydeissään raiskatuista ihmisistä.

Uber on henkilökuljetuksen jättifirma.

Uber tuomittiin maksamaan 59 miljoonan dollarin (50 miljoonaa euron) sakot joulukuussa 2020, mutta tuore sovitteluehdotus laskee summan vain 150 000 dollariin (127 000 euroa).

Viranomaispäätös odottaa vielä nuijan kopautusta.

Kyse on Uber-matkoilla raportoitujen raiskauksien tietojen käsittelystä ja luovutuksesta viranomaisille.

Uber sai viime vuonna jättisakot maksettavaksi, kun se kieltäytyi antamasta viranomaisille tietoja Uber-matkojen aikana raiskatuista tai muuten seksuaalisesti hyväksikäytetyistä matkustajista ja kuljettajista.

Kuluttajansuojelu, seksuaalista väkivaltaa kitkevä järjestö ja Uber ovat neuvotelleet asiasta kuukausien ajan.

Tuoreen sovitteluehdotuksen mukaan Uber maksaisi sakkojen lisäksi viisi miljoonaa dollaria (4,2 miljoonaa euroa) seksuaalisen väkivallan uhrien oikeuksia ajavalle säätiölle ja neljä miljoonaa dollaria (3,4 miljoonaa euroa) väkivaltatapauksien vähentämiseen henkilökuljetuksessa. Tällä summalla muun muassa kehitettäisiin parhaita työskentelytapoja seksuaalisen ja muun väkivallan vähentämiseen kuljetusalalla.

Uber suostui myös luovuttamaan viranomaiselle tämän pyytämän datan joskin häivyttäen tietoja niin, ettei ihmisiä voi identifioida tietojen perusteella.

Myös tulevaisuudessa tarkoitus on, että Uber luovuttaa viranomaisille tietoja, joista on häivytetty uhrien henkilöllisyys. Tarkoituksena on, että kynnys seksuaalisen väkivallan raportointiin olisi mahdollisimman matala.

– Olemme onnistuneet löytämään tien, joka suojelee seksuaalisen väkivallan selviytyjien yksityisyyttä ja edustusta, Uberin varatoimitusjohtaja Tony West kommentoi yhtiön tiedotteessa.

Kiista sai alkunsa Uberin vuonna 2019 julkaisemasta raportista, jossa henkilökuljetusalan jätti kertoi saaneensa vuonna 2018 Yhdysvalloissa tietoonsa yli 3 000 tapausta seksuaalisesta väkivallasta, mukaan lukien raiskauksesta.

Kalifornian viranomaiset vaativat Uberilta lisätietoja raporttiin liittyen, mutta Uber kieltäytyi vedoten uhrien yksityisyydensuojaan. 21 prosenttia raportoiduista seksuaalisen väkivallan teoista tapahtui Kaliforniassa.

Uber julkaisi raporttinsa sen jälkeen, kun CNN oli keväällä 2018 julkaissut tutkivan artikkelin, jossa se paljasti, että 103:aa Uber-kuljettajaa epäiltiin seksuaalisesta väkivallasta.