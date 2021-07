Valtava maastopalo on palanut Oregonin ja Kalifornian rajan tuntumassa jo pari viikkoa.

Yhdysvalloissa Etelä-Oregonissa valtava maastopalo on kasvanut entisestään ja on nyt jo reilu 1 473 neliökilometriä pinta-alaltaan, The Guardian uutisoi. Vertailun vuoksi Suomessa pääkaupunkiseutu on lähes samankokoinen: Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Espoon yhteispinta-ala on 1 489 neliökilometriä.

Bootleg-paloksi kutsuttu maastopalo poltti maanantaina yli 190 neliökilometriä maata. Maastopalo on tällä hetkellä Yhdysvalloissa riehuvista paloista isoin.

Bootleg-palo palaa Oregonin ja Kalifornian rajalla.

Bootleg on palanut 6. heinäkuuta lähtien.

Haastavat olosuhteet – puuskittainen tuuli ja salamointi – ovat vaikeuttaneet sammutustöitä. Maanantai-iltaan mennessä Bootleg-palosta oli saatu hallintaan noin 30 prosenttia.

Lentokone pudottaa sammutusainetta liekkeihin Oregonissa.

Yhdysvalloissa riehuu tällä hetkellä 80 suurta maastopaloa yhteensä 13 osavaltiossa. Nämä palot ovat polttaneet yli 4 451 neliökilometriä maastoa lähinnä Yhdysvaltojen läntisissä osavaltioissa, CNN uutisoi.

Eniten maastopaloja on tällä hetkellä Montanassa ja Idahossa. Eniten maastoa on palanut Oregonin jälkeen Kaliforniassa, Idahossa ja Alaskassa.

