Maassa on luultavasti kuollut viruksen takia miljoonia, ei vain satojatuhansia.

Intiassa on kuollut koronavirukseen liittyen jopa kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin viralliset lukemat kertovat, arvioi tiistaina julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.

Vajaan 1,4 miljardin asukkaan Intiassa on virallisesti kirjattu noin 415 000 koronakuolemaa. Center for Global Development -laitoksen tutkimuksen mukaan todellinen määrä on todennäköisesti 3,4 ja 4,7 miljoonan välillä, mikä tekisi koronapandemiasta Intian itsenäisyyden ajan pahimman humanitaarisen katastrofin.

– Todellinen kuolinluku on luultavasti useita miljoonia, ei satojatuhansia, tutkimuksessa sanotaan.

Tutkimus rinnasti koronan tuhot verenvuodatukseen, jonka Intian itsenäistyminen ja jakautuminen hinduenemmistöiseen Intiaan ja muslimienemmistöiseen Pakistaniin aiheutti vuonna 1947. Tuolloin ainakin satojatuhansia ihmisiä kuoli uskonnollisten ryhmien välisissä väkivaltaisuuksissa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa ylikuolleisuutta eri Intian osavaltioissa sekä verrattiin taudin levinneisyyttä Intiassa kansainvälisiin kuolleisuuslukuihin.

Intiassa on kirjattu virallisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia maailmassa Yhdysvaltojen (yli 609 000) ja Brasilian (yli 542 000) jälkeen. Virallisten lukujen on ennenkin arvioitu olevan selvästi alakanttiin, koska Intiassa testikapasiteetti ei ole ollut länsimaiden tasolla ja moni intialainen on kuollut päätymättä koskaan maan ylikuormittuneen terveydenhuollon kirjanpitoon.

Intian hallitus arvosteli viime kuussa Economist-lehden uutista, jossa arvioitiin todellisten kuolinlukujen olevan jopa seitsemän kertaa virallisia lukuja suuremmat, ja kutsui sitä spekulatiiviseksi.

Intiassa koettiin keväällä karmaiseva tartunta-aalto, jonka pääsyynä pidetään viruksen deltamuunnosta. Tartuntamäärät olivat huipussaan huhti-toukokuun vaihteessa, mutta lähtivät sen jälkeen selvään laskuun. Maassa kirjataan edelleen satoja koronakuolemia päivässä.