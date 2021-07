Tukholman alamaailmaa pyörittää noin 30 jengiä – tällaisia ovat pelätyt rikollisliigat

Tukholman läänissä tapahtui viime vuonna 156 ampumista, joissa loukkaantui 51 ihmistä ja kuoli 25. Valtaosalla tapauksista on yhteys jengirikollisuuteen.

Kahden lapsen Huddingessa, Ruotsissa tapahtuneeseen ampumiseen liittyen on pidätetty useita ihmisiä, joista suurimmalla osalla on yhteyksiä rikollisjärjestöihin. Tapaus on jälleen nostanut esille jengien harjoittaman väkivallan, jossa myös täysin sivullisia on kuollut ja loukkaantunut.

Aftonbladet kertoo, että Tukholmassa on nyt 30 rikollisverkostoa, joihin on yhdistetty ainakin 676 ihmistä. Näistä 36 on alaikäisiä ja nuorimmat vain 13-vuotiaita.

Flemingsbergin alueella, jossa lapset haavoittuivat harhaluodista, toimii Aftonbladetin mukaan rikollisjärjestö, johon kuuluu kolmisenkymmentä 17–35-vuotiasta jäsentä. Jengin johtajana pidetty 24-vuotias mies tuomittiin hiljattain kuudeksi vuodeksi vankilaan raa’sta pahoinpitelystä, jonka motiivina oli riita rahasta.

Myös useiden muiden jengien johtohahmoja on viime aikoina tuomittu vankeusrangaistuksiin. Esimerkiksi viime vuonna pahamaineiselta kuulostavan Dödspatrullenin (suom. kuolemanpartio) johtaja tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Tanskassa. Hänet ja muita jengin jäseniä tuomittiin kaksoismurhasta, jonka uhrit olivat kilpailevan ryhmän jäseniä.

Aftonbladetin selvityksen mukaan useita jengien jäseniä on tuomittu tai ainakin epäilty väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista.

Tukholmalainen paikallislehti Mitt i uutisoi, että poliisi tilastoi vuonna 2020 Tukholman läänissä 156 ampumista, joissa loukkaantui 51 ihmistä ja kuoli 25. Poliisin operatiivisen osaston johtaja Anna Benedetti kertoi tuolloin, että osasyy ampumisiin oli se, että useita rikollispomoja oli vangittu ja aseita ja huumeita takavarikoitu. Tämä on johtanut kilpailun kiristymiseen paitsi jengien välillä myös niiden sisällä.

Reviirikiistat ja jengien sisäinen kilpailu ovat näkyneet myös sivullisiin kohdistuneessa väkivallassa. Huddingen tapaus ei suinkaan ole ainoa, jossa sivulliset ovat joutuneet ampumisen kohteeksi.

Esimerkiksi viime vuoden elokuussa 12-vuotias tyttö kuoli ammuskelussa Botkyrkan kunnassa, Tukholman läänissä. Muun muassa Aftonbladet uutisoi, ettei tytön uskota olleen alkuperäinen kohde, vaan hän sattui olemaan väärässä paikassa väärään aikaan päätyen rikollisjengien välien selvittelyn keskelle.

12-vuotias joutui jengiväkivallan uhriksi viime kesänä. Poliisin mukaan uhri ei ollut ammuskelun ensisijainen kohde vaan väärässä paikassa väärään aikaan.

Aftonbladetin selvityksessä rikollisjengeihin yhdistetyistä ihmisistä vain kaksi on naisia. Poliisi on kuitenkin kertonut aiemmin, että naisten osuus on kasvussa.

Tukholman alueen poliisista kerrottiin maaliskuussa SVT:lle, että naisjengiläisten osuus on tuplaantunut viime vuosina. Nyt poliisi on yhdistänyt noin 50 naista järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mukaan lukien katujengeihin.

– Ennen nähtiin passiivisia tyttöystäviä, mutta nykyisin näemme aktiivisia rikoskumppaneita, jotka ottavat itsenäisen roolin saadakseen valta-aseman ja taloudellisia voittoja, kertoo poliisista Magnus Mowitz.

Poliisin mukaan naisia on mukana esimerkiksi huumeiden käsittelyssä, kuljetuksessa, vuokra-autojen hankkimisessa ja rahanpesussa. Sen sijaan väkivaltarikollisuudessa naisilla ei ole yhtä aktiivista roolia.

– Kyse on jopa riskien minimoimisesta – poliisin toiminta ei historiallisesti ole kohdistunut naisiin.