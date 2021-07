Ben & Jerry’s lopettaa jäätelönsä myynnin miehitetyillä palestiinalaisalueilla – päätös suututti israelilaisia pääministeriä myöten

Liberaalina tunnettu jäätelöyhtiö on saanut kritiikkiä tuotteidensa myymisestä Israelin siirtokunnissa.

Yhdysvaltalainen jäätelöyhtiö Ben & Jerry’s kertoo lopettavansa jäätelönsä myymisen Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. Yhtiön mukaan liiketoiminta alueella ei sovi yhteen sen arvojen kanssa.

Monikansallisen Unileverin omistama Ben & Jerry’s on tullut tunnetuksi liberaalista imagostaan. Vermontilaisyhtiö on ottanut voimakkaasti kantaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja rasismikeskusteluun Yhdysvalloissa. Yhtiö on tämän vuoksi saanut jo vuosien ajan kritiikkiä liiketoiminnastaan miehitetyillä palestiinalaisalueilla, erityisesti Israelin siirtokunnissa Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa, jotka ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia.

Ben & Jerry’s on ollut asiasta enimmäkseen hiljaa, mutta nyt se kertoi ymmärtävänsä faniensa ja kumppaniensa huolet. Ben & Jerry’sin mukaan se ei enää uusi lisenssisopimustaan israelilaisen valmistajansa ja jakelijansa kanssa, kun nykyinen sopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Se aikoo tehdä uuden sopimuksen, jonka myötä yhtiön jäätelöä myydään jatkossakin Israelissa, mutta ei miehitetyillä alueilla.

Jäätelöyhtiön päätös sai aikaan voimakkaan reaktion Israelissa. Pääministeri Naftali Bennett sanoi lausunnossaan, että on "paljon eri jäätelöitä, mutta meillä on vain yksi valtio."

– Ben & Jerry’s on päättänyt profiloitua Israel-vastaisena jäätelönä, Bennett sanoi ja kutsui yhtiön päätöstä sekä moraalisesti että liiketaloudellisesti vääräksi.

Myös Israelin edellinen pääministeri Benjamin Netanjahu otti kantaa jäätelöjupakkaan Twitterissä.

– Nyt me israelilaiset tiedämme, mitä jäätelöä emme osta, Netanjahu sanoi.