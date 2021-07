Koronatartuntojen määrä kasvaa Israelissa – vihreän passin saa ottamalla kaksi rokotusta

Koronatartuntojen määrä Israelissa on selvässä nousussa.

Jerusalem, Israel

Viime perjantaina tartunnat kasvoivat yli 1100:n, ja maanantaina määrä oli 830. Luvut ovat suurimpia sitten maaliskuun lopun.

Vakavasti sairaiden määrä on kuitenkin kasvanut vain hieman. Maanantaina vakavasti sairaina oli 60 henkilöä, kun viime viikon torstaina luku oli 52.

Luvut ovat vielä kaukana pandemian huipusta Israelissa, jolloin päivittäisiä tartuntoja havaittiin yli 10 000 ja vakavasti sairaina oli yli tuhat henkilöä.

Tartuntojen kasvusta huolimatta Israelin hallitus lyhensi viime viikolla karanteeniaikaa 10-14 päivästä seitsemään päivään. Karanteeniin joutuvat rokottamattomat ihmiset, jotka ovat olleet kosketuksissa sairastuneeseen henkilöön tai saapuneet maahan ulkomailta. Lisäksi riskimaista saapuneet määrätään viikon mittaiseen karanteeniin.

Lentokenttiä ei ole tarkoitus sulkea, mutta karanteenimääräykset ovat kiristymässä.

Perjantaista 16.7. alkaen kaikki maahan saapuvat ovat joutuneet olemaan karanteenissa 24 tuntia tai negatiivisen testituloksen saamiseen saakka. Määräykset ovat kuitenkin kiristymässä, sillä hallituksen odotetaan lähiaikoina määräävän kaikille maahan tulijoille rokotuksista tai koronan sairastamisesta riippumatta 4-7 päivän karanteenin. Viranomaiset nimittäin uskovat matkustajien tuoneen koronaa myös maista, joita pidetään matalariskisinä. Lentokenttää ei kuitenkaan ole tarkoitus sulkea.

Karanteenirikkomuksista voi saada 5000 shekelin, noin 1300 euron sakon. Lentokentän koronatestauksen kapasiteetti kaksinkertaistettiin viikon alussa.

Israelilaisen tutkimuksen mukaan koronaan sairastunut, joka on karanteenissa seitsemän päivää, tartuttaa muita 10 prosentin todennäköisyydellä. Kymmenen päivän karanteenissa tartuntariski on 5,3 prosenttia ja kahden viikon karanteenissa vain 1,3 prosenttia.

Sääntöjä kiristettiin

Viime viikolla Israel palautti voimaan eräitä kokoontumissääntöjä. Yli sadan hengen sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa tulee osallistujilla olla vihreä passi, jonka saa ottamalla kaksi rokotusta.

Maan terveysviranomaiset esittävät kiristyksiä siten, että vihreä passi tulisi vaatia kaikissa julkisissa tilaisuuksissa. Maskin käyttö sisätiloissa tuli pakolliseksi nelisen viikkoa sitten, kun päivittäinen tartuntojen määrä ylitti kaksisataa.

Israel aloitti viikko sitten kolmannen tehosterokotteen antamisen riskiryhmille. Ensimmäisten joukossa on paljon ihmisiä, joiden vastustuskyky on tavallista alhaisempi. Maan suurin sairaala Sheba alkoi kutsua heti sydänsiirtopotilaitaan kolmanteen rokotukseen. Elinsiirtoja saaneet ovat muuallakin listan kärjessä.

Noin 30 prosenttia 12–15 -vuotiaista on saanut rokotteen.

Israelin viranomaiset eivät ole vielä päättäneet, annetaanko kolmas rokoteannos kaikille. Terveysministeriön alkuviikosta julkaiseman tutkimuksen mukaan koronan deltavariantti tarttuu useimmin niihin, jotka rokotettiin ensimmäisten joukossa tammikuussa. Tutkijat tosin muistuttavat, että aineisto ei vielä ole tarpeeksi laaja pitävien johtopäätösten tekemiseksi. Lisäksi ensimmäiset rokotetut olivat vanhuksia, joiden vastustuskyky on muutenkin alhainen.

– Mielestäni kysymys on rokotteen tehon laskusta, ei niinkään deltavariantin tarttuvuudesta, tohtori Arik Haas Israelin terveysministeriöstä sanoi Times of Israelille.

Israel rokottaa parhaillaan 12–15 -vuotiaita. Noin 30 prosenttia ikäluokasta on jo saanut piikin, ja kymmenen prosenttia on sairastanut taudin, joten vastustuskykyä on noin 40 prosentilla teini-ikäisistä.

Israelissa kehitetty koronarokote, Brilife, pääsee kolmannen vaiheen testaukseen. Rokotteen kehittäjä NRx toimittaa valmistetta tuhansien vapaaehtoisten testattavaksi Israeliin, mutta myös Ukrainaan ja Georgiaan.

Matkailu kärsii edelleen

Tällä hetkellä Israel sallii joidenkin turistiryhmien tulon maahan. Yksittäisiä turisteja on myös hyväksytty erikoisluvalla. Viranomaiset ovat siirtäneet matkailijoiden vapaan tulon aloittamista elokuulle. Tel Avivin lähellä Israelissa asuva suomalainen matkabloggari Jael Ancker ei usko, että raja aukeaisi silloinkaan.

– Turistien pääsyä todennäköisesti siirretään jälleen, sillä koronatartunnat ovat kasvussa. Onneksi vakavasti sairaiden määrä ei ole kovin paljon kasvanut, Ancker sanoo.

Israel on sallinut erikoisluvalla joidenkin yksittäisten turistien tulon maahan. Normaalisti Israelissa käy matkustajia ympäri vuoden.

Anckerin mukaan on mahdollista, ettei matkailu vapaudu vielä syyskuussakaan. Hän pitää koulujen alkamista hyvänä indikaattorina.

– Jos Israelin koulut eivät avaudu normaalisti syyskuussa, niin varmasti turismiakin rajoitetaan.

Ala on ahdingossa kuten muissakin maissa.

– Turisteja ei ole ollut puoleentoista vuoteen, Ancker sanoo.

Israelissa käy normaalisti matkailijoita ympäri vuoden, mutta paras sesonki alkaa maaliskuussa ja jatkuu pitkälle syksyyn.

Palestiinassa on koronatartuntoja havaittu parina viime päivänä alle sata päivässä. Lukuun voi vaikuttaa alhainen testauskapasiteetti. Alueella oli 8. heinäkuuta rokotettu hieman yli kymmenen prosenttia väestöstä.