Useita raketteja osui Afganistanin pääkaupungin Kabulin keskustaan

Afganistanissa on tehty raketti-isku pääkaupunki Kabulin keskustaan. Raketit iskivät eri puolille kaupungin keskustaa vain muutamaa minuuttia ennen kuin presidentti Ashraf Ghani aloitti puheensa muslimien tärkeän juhlan id al-Adhan alkajaisiksi.

Maan sisäministeriön mukaan ainakin kolme rakettia osui eri puolille kaupunkia kahdeksan aikaan aamulla. Ensitietojen mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ministeriö sanoi, että iskun takana olivat "Afganistanin viholliset."

Isku kuultiin eri puolilla Kabulin keskustan tarkasti vartioitua "vihreää vyöhykettä", jolla sijaitsee useita suurlähetystöjä sekä presidentin palatsi.

Presidentin palatsia kohti on tehty raketti-iskuja ennenkin, viimeksi joulukuussa.

Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt huomattavasti viimeisen parin kuukauden aikana, kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot ovat vetäytyneet maasta ja siirtäneet päävastuun turvallisuudesta hallituksen joukoille. Äärijärjestö Taleban on samaan aikaan valloittanut laajoja alueita Afganistanin maaseudulta. Ulkomaisten joukkojen vetäytyminen on määrä viedä loppuun 31. elokuuta mennessä.