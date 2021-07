Amazon-miljardööri Jeffrey Bezos lentää avaruuteen tiistaina – yrittää nokittaa kilpailijaa 20 kilometrillä

Lennon on määrä kestää 10 minuuttia. Aluksessa on Jeffrey Bezosin lisäksi kolme muuta ihmistä.

Amazonin amerikkalainen perustaja, miljardööri Jeffrey Bezos lähetetään avaruuteen tiistaina 20. heinäkuuta kello 16 Suomen aikaa.

Blue Originin New Shepard -alus laukaistaan matkaan erämaatukikohdasta Texasista. Lento kestää 10 minuuttia.

Jeffrey Bezosin mukana aluksessa ovat hänen veljensä Mark Bezos, 82-vuotias lentäjä Wally Funk sekä 18-vuotias opiskelija.

CBS Newsin haastattelema Bezos kertoi odottavansa lentoa innolla.

– Olen innoissani. Ihmiset kyselevät minulta jatkuvasti, että olenko hermostunut. En ole erityisen hermostunut, olen utelias. Haluan tietää, mitä tulemme oppimaan, hän oli kertonut.

Laukaisun jälkeen kapseli, jossa matkustajat ovat, irtoaa kantoraketistaan noin 76 kilometrin korkeudessa, BBC kertoo. Siitä kapseli jatkaa noin 106 kilometrin korkeuteen. Pilottia lennolla ei ole.

Takaisin maanpinnalle kapseli laskeutuu kolmen laskuvarjon avulla.

Bezos on jo 2000-luvun alkumetreiltä asti kisannut brittiläisen Virgin-miljardöörin Richard Bransonin kanssa siitä, kumpi ehtii avaruuteen ensin. Miljardöörikaksikko on perustanut kilpailevat yritykset viemään turisteja lyhyille lennoille suborbitaaliseen tilaan. Tällaisella lennolla alus viipyy avaruudessa tyypillisesti vain kymmenkunta minuuttia.

Branson nokitti Bezosin kisassa lennähtämällä avaruuteen yhdeksän päivää aikaisemmin, 11. heinäkuuta. Tosin on hieman tulkinnanvaraista, kävikö Branson avaruudessa vai vasta sen rajoilla, sillä etenkin Euroopassa on totuttu pitämään merenpinnasta 100 kilometrin korkeudelle sijoitettua Karmanin rajaa kohtana, jossa maan ilmakehä vaihtuu avaruuteen. Bransonin lennon lakikorkeus oli 86 kilometriä.

Yhdysvaltain asevoimat ja avaruushallinto Nasa kuitenkin määrittävät avaruuden alkavan noin 80 kilometrin korkeudelta merenpinnasta.

Bezosin aluksen on tarkoitus saavuttaa Karmanin raja. Matkustajat viettävät painottomassa tilassa neljä minuuttia.

Bezosien ja Funkin kanssa lennolle piti alun perin lähteä henkilön, joka oli maksanut avaruuslennosta huutokaupassa 28 miljoonaa dollaria eli noin 23 miljoonaa euroa. Nimettömänä pysytellyt huutokauppavoittaja oli kuitenkin joutunut vetäytymään lennolta ”aikatauluongelmien” takia.

Hänen tilallaan aluksessa on 18-vuotias Oliver, joka on sijoitusyhtiö Somerset Capital Partnersin toimitusjohtajan Joes Daemenin poika. Tiedossa ei ole, paljonko Oliverin lippu on maksanut.

Sekä Bezosia että Bransonia on sosiaalisessa mediassa kritisoitu siitä, että avaruuslentoihin menevät rahat voisi käyttää johonkin muuhun, kuten ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tai pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen.

Verkossa kiertää myös vetoomus, jossa toivotaan, että Bezos jäisi avaruuteen. Sen oli maanantai-iltaan mennessä allekirjoittanut yli 160 000 ihmistä.