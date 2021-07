Suomalaiset rajavartijat partioivat Liettuassa – "Apu on kyllä tarpeen"

Suomen rajavartiolaitos lähetti kaksi partiota tukemaan Latvian ja Liettuan rajavalvontaa.

Rajavartiolaitos on lähettänyt kaksi partiota Latviaan ja Liettuaan rajavalvonnan tueksi,

Takana on kaksi työvuoroa Kabeliain rajavartioasemalla Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa. Lämpötila rajaa valvoessa on kivunnut yli 30 asteeseen ja paarmoja, punkkeja sekä hyttysiä on riittänyt. Tilanne rajan laittomasti ylittävien siirtolaisten suhteen oli suomalaisten rajavartijoiden mukaan kuitenkin Kabeliain alueella rauhallinen.

– Siellä oli rauhallista. Siirryimme juuri Vilnaan ja täältä käsin työskentelemme sellaisella rajavartioasemalla kuin G. Zagunis, kertoi toinen Liettuassa olevista suomalaisista rajavartijoista STT:lle maanantaina.

Suomen rajavartiolaitos lähetti viime viikolla kaksi partiota tukemaan Latvian ja Liettuan rajavalvontaa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex lähetti heinäkuun alussa jäsenvaltioilleen pyynnön tukea Latvian ja Liettuan rajavalvontaa, sillä Valko-Venäjältä tulevien luvattomien rajanylitysten määrä näihin maihin on kasvanut merkittävästi.

Suomesta molempiin maihin lähetettiin kahden hengen partio sekä ajoneuvo.

– Toimimme Frontexin RBI eli nopeasti perustettavissa rajainterventiojoukoissa ja toimimme Frontexin ja Liettuan rajavartiolaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti, Vilnaan juuri saapunut suomalainen taustoittaa.

Suomalaiset rajavartijat halusivat esiintyä jutussa ilman nimiään työturvallisuutensa takia.

Tilanne voi muuttua jo huomenna

Kun Kaakkois-Suomen rajavartioston rajavartijoina työskentelevä kaksikko lähti autollaan kohti Liettuaa, ei tiedossa ollut, että majapaikaksi vaihtuu Vilna.

– Oletettavasti työskentelemme Zaguniksessa elokuun puoliväliin asti, mutta tilanne voi muuttua vaikka huomenna, rajavartija kertoo.

Suomalaisten tehtäviin paikan päällä kuuluu rajavartijoiden mukaan käytännössä samanlaista maarajojen valvontaa kuin Suomessakin. Rajaa valvotaan jalan sekä partioautosta käsin. Partiossa on kuitenkin aina mukana paikallinen rajavartija.

Kaksikko pysyy Liettuassa kuukauden päivät, jonka jälkeen paikalle saapuu toinen partio. Suomalaisten partioiden on määrä näillä näkymin avustaa rajavalvonnassa Liettuassa ja Latviassa joulukuun alkuun asti.

Liettuaan ensimmäisenä saapuneen partion molemmille jäsenille tilanne on uusi kokemus.

– Yhteistyö on toiminut älyttömän hyvin, siinä ei ole ollut mitään ongelmaa. Meidät on otettu todella hyvin vastaan, ja apu on kyllä tarpeen.

Työpäivät heillä ovat pitkiä: päivävuorot kestävät 12 tuntia ja yövuorot 14 tuntia.

Yli 1 900 otettu kiinni rajalla

Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on otettu tänä vuonna kiinni kaikkiaan yli 1 900 laittomasti rajan ylittänyttä, kertoo uutistoimisto BNS. Koko viime vuoden aikana vastaava luku oli 80. Liettuan mukaan siirtolaisten tulossa maahan on kyse Valko-Venäjän hallinnon järjestelmällisestä operaatiosta, jonka tarkoitus on paitsi Liettuan myös EU:n painostaminen.

Liettuan sisäministerin Agne Bilotaiten mukaan maahan on saapunut Frontexin suuntaan esitetyn avunpyynnön jälkeen jo arviolta 20 rajavartijaa ja 14 ajoneuvoa muista maista.

– Tämä on erittäin selvä merkki siitä, että Liettua ei ole yksin, sisäministeri sanoi BNS:n mukaan tiedostustilaisuudessa maanantaina.

Tiedostustilaisuudessa oli paikalla myös Frontexin johtaja Fabrice Leggeri, joka vieraili maassa tutustuakseen tilanteeseen.