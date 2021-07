Hollannissa vesihuollon infrastruktuuri on poikkeuksellisen hyvä.

Mikä meni vikaan ja mitä olisi voitu tehdä toisin?

Sitä mietitään nyt laajalti tulvien runtelemissa Saksassa ja Belgiassa.

Länsi-Euroopan tuhoisat tulvat alkoivat viime viikon puolivälissä. Euroopan tulvavaroitusjärjestelmä ESAF on kertonut, että se oli viime viikolla alkuviikosta antanut ennakkovaroituksen tulvista, mutta siihen ei ollut reagoitu riittävästi. Saksan Ilmatieteen laitos on kertonut, että varoitus välitettiin evakuoinneista vastaaville paikallisviranomaisille.

Nyt viranomaiset pohtivatkin sitä, tapahtuiko asiassa jonkinlainen kommunikaatiokatkos vai miksi tulvat pääsivät yllättämään niin laajalla alueella.

Saksalaislehti Bildin haastattelussa viime viikolla maan sisäministeri Horst Seehofer myönsi, että vastaisuudessa Saksalta vaaditaan paljon parempaa valmistautumista sään äärivaihteluihin.

Hollannissa, jota rankkasateet kurittivat myös rajusti, kaikkein pahimmilta tulvavahingoilta vältyttiin. Hollannissa myöskään tiettävästi kukaan ei ole kuollut tulvien seurauksena.

CNN kertoo tämän johtuvan osaltaan siitä, että Hollannin vesihuollon infrastruktuuri on yksi maailman parhaista. Tosin Hollannissa vettä ei myöskään ryöpynnyt aivan samaan tahtiin kuin Saksassa ja Belgiassa, joissa tulvien uhriluku on jo yli 190.

Hollannin hallituksen mukaan maan pinta-alasta noin 60 prosenttia on tulvariskialuetta, ja maa onkin kamppaillut paisuvien jokien ja meren kanssa jo iäisyyden. Siksi myös ratkaisuja on keksitty.

Hollannissa tulvien aiheuttamia vahinkoja on minimoitu muun muassa rakentamalla suuria, liikkuvia seiniä tiettyihin paikkoihin, vahvistamalla rantadyynejä joka vuosi valtavalla määrällä hiekkaa, rakentamalla patoja sekä tarpeen mukaan leventämällä tai syventämällä jokia.

Hollannissa Maas-joen rannalle aseteltiin tulvasuojiksi hiekkasäkkejä lauantaina.

Hollannissa toimii infrastruktuuri- ja vesiministeriö, joka huolehtii maan tulvasuojista.

Maa on lisäksi jaettu 22 vesistöalueeseen, joita hallinnoivilla johtokunnilla on toimivalta vesihuoltoon liittyvissä asioissa.

CNN:n haastattelema hollantilaisprofessori kertoikin, että Alankomaissa on siis hallituksen, maakuntien ja kaupunkien lisäksi myös neljäs elin, vesihuoltoa hallinnoivat johtokunnat, jotka pitävät huolen siitä, että vesihuolto toimii.

Hän kuvaili johtokuntia ”liimaksi”, joka pitää kaiken kasassa, sillä ne varmistavat sen, että esimerkiksi tulva-alueiden rakennusprojekteissa kaikki asiaankuuluvat osapuolet tulevat kuulluiksi.

Saksan tulvissa on kuollut maanantaihin mennessä ainakin yli 160 ihmistä, mikä on suurin määrä maan modernissa historiassa. Kuolonuhreista yli 110 on tullut Rheinland-Pfalzin osavaltiossa.

Naapurimaa Belgiassa kuolonuhreja on tähän mennessä vahvistettu yli 30.