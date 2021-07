Turkki haluaa neuvotella Talebanin kanssa Kabulin lentokentästä

Taleban lyttäsi viime viikolla Turkin tarjouksen ja sanoi pitävänsä mitä tahansa vieraan vallan joukkojen oloa maassa miehityksenä.

Turkki on neuvotellut Yhdysvaltain kanssa Kabulin lentokentän turvaamisesta Yhdysvaltain johtaman liittouman joukkojen jatkaessa vetäytymistään maasta.

Turkki aikoo neuvotella äärijärjestö Talebanin kanssa Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentän hallinnasta, presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi maanantaina.

Turkki on neuvotellut Yhdysvaltain kanssa Kabulin lentokentän turvaamisesta Yhdysvaltain johtaman liittouman joukkojen jatkaessa vetäytymistään maasta. Taleban on valloittanut laajoja alueita Afganistanista parin viime kuukauden aikana, ja Afganistanin hallituksen joukkojen kykyä pitää puolensa äärijärjestöä vastaan on epäilty.

Turkki on ollut halukas huolehtimaan lentokentän turvallisuudesta, joka on edellytys sille, että ulkomaiden suurlähetystöt Kabulissa voivat pysyä auki. Turkilla on Afganistanissa satoja sotilaita.

Taleban lyttäsi viime viikolla Turkin tarjouksen ja sanoi pitävänsä mitä tahansa vieraan vallan joukkojen oloa maassa miehityksenä. Erdogan sanoi nyt, että Talebanin lähestymistapa on väärä, ja kehotti järjestöä lopettamaan hyökkäyksensä.