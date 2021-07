Klubikansa ryntäsi tanssilattialle 18 kuukauden tauon jälkeen – näin Englanti juhli ”vapauden päivää”

”Olo on ekstaattinen”, eräs klubikävijä kuvaili tunnelmiaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Englannissa koitti maanantaina keskiyön jälkeen ”vapauden päivä,” kun lähes kaikki koronarajoitukset poistuivat.

Maanantaista lähtien maskipakko ei ole Englannissa enää voimassa, etätyösuositus päättyi samoin kuin vaatimukset etäisyyksien pitämisestä, ja tapahtumien osallistujamäärille ei enää ole rajoituksia.

Katso video yön tunnelmista otsikon alla olevasta ruudusta.

Päivä on ollut odotettu, joskin rajoitusten poistaminen keskellä pandemiaa on herättänyt myös kritiikkiä. Jo 1 400 asiantuntijaa on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa päätös torpataan.

– Jos emme tee sitä nyt, meidän pitää kysyä itseltämme, milloin me koskaan teemme sen? pääministeri Boris Johnson sanoi kuitenkin Reutersin mukaan.

– Tämä on oikea hetki, mutta meidän pitää tehdä se varovaisesti. Meidän pitää muistaa, että valitettavasti virus on yhä tuolla ulkona.

Opas puhuu ryhmälle ensimmäisellä opastetulla kierroksella Lontoon Towerissa 16 kuukauteen.

Koronavirustartunnat ovat olleet viime päivinä nousussa. Pelkästään sunnuntaina raportoitiin 48 161 uudesta tartunnasta. Kuolemien määrä on kuitenkin pysynyt matalana, noin 40 koronakuolemassa päivässä, mikä on murto-osa tammikuun luvuista. Vielä alkuvuonna raportoitiin jopa yli 1 800 päivittäisestä koronakuolemasta.

Ihmiset jonottavat 00:01-tapahtumaan, joka järjestettiin yökerhossa Itä-Lontoossa sen kunniaksi, että sosiaalisia kontakteja koskevat rajoitukset poistuivat.

Ihmisiä tanssimassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Rajoituksista luopumista onkin perusteltu sillä, ettei koronavirus muodosta yhtä suurta uhkaa nyt, kun suuri osa väestöstä on rokotettu sitä vastaan. Noin 87 prosenttia Britannian aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja reilu 68 prosenttia on täysin rokotettuja.

Jonottajilla ei juurikaan näkynyt kasvomaskeja.

– Minun ei ole sallittu tanssia ikuisuuksiin, yökerhosta tavoitettu Georgia Pike sanoi Reutersille.

– Haluan tanssia, haluan kuulla livemusiikkia ja haluan sen tunnelman, kun on keikalla, muiden ihmisten ympäröimänä.

Yökerhon tanssilattialla ei tarvinnut turvaväleistä murehtia. Kuva Manchesterista.

Britanniassa rajoitusten poistamista on perusteltu sillä, että suurin osa aikuisväestöstä on täysin rokotettuja. Kuva FAC 51 -klubilta Manchesterista.

Myös Leedsin kaupungissa yökerhokävijät olivat häkellyksissä siitä, kun tanssimaan pääsi 18 kuukautta kestäneen tauon jälkeen.

– Olo on ekstaattinen, Lorna Feeney -niminen yökerhokävijä kuvaili tunnelmiaan AP:lle.

– Tämä on minun elämäni ja sieluni, rakastan tanssimista.

Egg-yökerhossa Lontoossa asiakkaana sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ollut Alex Clark myönsi tuntevansa hieman ”pelkoa ja epävarmuutta” sen suhteen, mitä vapauden päivästä seuraa.

Samassa yökerhossa tanssinut Kevin Ally ei puolestaan tuntenut tällaista.

– Ei huolestuta yhtään. Ainoa huolenaihe on se, miksi emme ole päässeet tänne puoleentoista vuoteen. On kulunut todella pitkä aika siitä, kun on viimeksi päässyt tuulettumaan.

– On ollut ihanaa palata tänne, ja olemme tulleet tänne tanssimaan, hän oli kertonut AP:lle.

Kaikkiaan Britanniassa on koronapandemian aikana kuollut noin 128 000 ihmistä, mikä on Euroopan korkein lukema heti Venäjän jälkeen. AP kertoo, että Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti ovat olleet rajoitusten purkamisessa hieman varovaisempia, ja niissä esimerkiksi maskivaatimus pysyy edelleen voimassa.