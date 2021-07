Belgialaisprofessori huolestui Espanjan koronatilanteesta ja vaatii matkustuskieltoa: ”Jättää kaikki muut maat varjoonsa”

Espanjassa on jälleen tilastoitu paljon uusia koronavirustartuntoja.

Belgialainen professori Geert Molenberghs vaatii Nieuwsbladin haastattelussa matkustuskieltoa Espanjaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Molenberghsin mukaan noin seitsemällä prosentilla Espanjasta palanneilla todettiin koronavirustartunta 5. heinäkuuta alkaneella viikolla.

Tuolloin koronavirustesti tehtiin 32 000 matkustajalle, jotka palasivat Espanjasta. Noin 2 240 palaajalla todettiin tartunta.

– Se on iso prosentti ja suuri osuus tartunnan saaneita matkustajia. Espanja jättää kaikki muut maat varjoonsa, Molenberghs sanoi.

– Me tarvitsemme matkustuskiellon.

Euroopan unionissa jäsenmaata koskevaan matkustuskieltoon on suhtauduttu nihkeästi, joskin esimerkiksi karanteenimääräyksiä on pidetty perusteltuina.

EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders on toistuvasti korostanut, että vapaa liikkuvuus on unionissa perusoikeus. Viimeksi viime viikolla Reynders kiitteli Maltan päätöstä poistaa rokottamattomia matkustajia koskenut matkustuskielto.

– Kaikkien kansalaisten pitäisi antaa matkustaa, etenkin EU:n koronapassilla. Jos tarvetta, kohdistettuja toimia kuten testejä ja karanteeneja voidaan määrätä, Reynders twiittasi.

Espanjassa on viime päivinä tilastoitu jälleen suuria määriä uusia koronavirustartuntoja. Koko pandemian aikainen ennätys tehtiin 13. heinäkuuta, kun uusia tartuntoja tilastoitiin vuorokaudessa lähes 44 000, Worldometerin sivuilta selviää. Lisääntyneiden tartuntojen syynä on pidetty herkemmin tarttuvaa deltavarianttia, joka leviää myös muualla Euroopassa ja on monessa maassa jo vallitseva viruskanta.