Koronarajoitukset eivät ole saaneet deltavarianttia kuriin – suurkaupunkien sulkutiloja jatketaan Australiassa

Melbournen viisipäiväiseksi aiottu sulkutila pitenee, Sydney kärvistelee sulussa jo neljättä viikkoa.

Australian toiseksi suurin kaupunki Melbourne jatkaa tiukkaa koronasulkuaan, Victorian osavaltion pääministeri ilmoitti maanantaina. Myös maan suurimmassa kaupungissa Sydneyssä näyttää yhä todennäköisemmältä, että neljä viikkoa kestänyttä sulkutilaa ei avata lähiaikoina. Sulkujen piirissä on yhteensä noin 12 miljoonaa australialaista.

Melbourneen määrättiin viime viikolla viiden päivän koronasulku tartuntaryöpsähdyksen tukahduttamiseksi. Victorian pääministeri Daniel Andrews kuitenkin kertoi maanantaina, ettei sulkua voida päättää tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kuten oli tarkoitus. Tiistaina selviää, kuinka pitkään sulkutilaa jatketaan.

Sulku ei ole onnistunut painamaan uusia tartuntoja nollaan, vaan maanantaina Victoriassa raportoitiin 13 uutta tartuntaa.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, jossa Sydney sijaitsee, puolestaan raportoitiin maanantaina 98 uutta tartuntaa. Sydney on ollut sulkutilassa jo neljättä viikkoa, mutta tartuntoja ei ole saatu painettua alas.

Uusin tartunta-aalto alkoi kesäkuussa, kun viruksen deltamuunnos pääsi livahtamaan Sydneyyn. Herkemmin tarttuva muunnos on osoittautunut vaikeasti suitsittavaksi kovillakaan rajoitustoimilla. Lauantaina Uusi Etelä-Wales kiristi koronarajoituksia ja määräsi kaikki ei-välttämättömät kaupat suljettaviksi.

Australian koronastrategiana on ollut pitää paikalliset tartunnat tiukasti hallinnassa, missä se onkin pääosin onnistunut pandemian aikana. Se on kuitenkin vaatinut lyhytaikaisia tiukkoja koronasulkuja ja rajojen pitämistä kokonaan kiinni jo lähes puolentoista vuoden ajan. Maassa on todettu pandemian aikana noin 32 000 tartuntaa ja reilut 900 virukseen liittyvää kuolemaa.

Australia on rokotustahdissa jäljessä EU:ta ja Yhdysvaltoja, minkä vuoksi suurimmalla osalla maan asukkaista ei ole vielä immuniteettia virusta vastaan.