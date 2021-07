New York Times selvitti, miksi valtava konttialus jumittui keväällä Suezin kanavaan – kapteeni ja luotsit ajautuivat kiistaan

Kun kapteeni tajusi, mitä oli tapahtumassa, hän oli laivan mustaan laatikkoon tallentuneiden tietojen mukaan lausunut yhden kirosanan.

Konttialus Ever Given tukki Suezin kanavan 23. maaliskuuta.

New York Times -lehti on selvittänyt syitä sille, miksi Ever Given -alus jumiutui Egyptissä sijaitsevaan Suezin kanavaan maaliskuun lopulla. Selvityksessä on paljastunut mielenkiintoisia yksityiskohtia tapahtumien kulusta.

Noin 400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä alus jäi vinottain kiinni Suezin kanavaan 23. maaliskuuta 2021. Se oli jumissa kaikkiaan kuusi päivää, eikä sen ohi päässyt, mikä aiheutti rahtiliikenteen pysähtymisen. Suezin kanava on yksi maailman meriliikenteen tärkeimmistä kulkuväylistä.

Kanava on myös tärkeä tulonlähde Egyptin valtiolle, joka menetti maan viranomaisten mukaan 12–15 miljoonaa dollaria tuloja joka päivä kanavan ollessa tukossa.

Lue myös: Suezin kanavan tukkinut konttialus nosti ankkurinsa – alus oli Egyptin viranomaisten hallussa yli kolmen kuukauden ajan

New York Times kertoo saaneensa selville, että vaikka voimakkaat tuulet olivatkin yksi syy laivan jumiutumiseen kanavaan, se ei ollut ainoa syy. Lehti havaitsi tutkimuksissaan, että egyptiläisillä, laivan kyytiin nousseilla luotseilla oli ilmeisesti sormensa pelissä tapahtumien kulussa.

Luotsit eivät itse ohjaa laivaa, vaan antavat ohjeita laivan kapteenille. Suezin kanavaa ylläpitävän viranomaisen (SCA) sääntöjen mukaan paikalliset luotsit neuvovatkin laivojen miehistöä ohjauksessa ja navigoinnissa, mutta kapteenit voivat halutessaan olla noudattamatta ohjeita.

Vaikka kapteeni onkin loppukädessä vastuussa laivasta, käytännössä he harvoin rikkovat luotsien ohjeita, New York Times kirjoittaa.

Ever Given jumissa, kuva otettu 29. maaliskuuta.

Pian sen jälkeen, kun Ever Given saapui kanavaan, se alkoi mutkitella. Varmaa tietoa mutkittelun syystä ei ole, mutta Ever Givenin äänitallenteita kuulleen henkilön mukaan yksi luotseista antoi epätavallisen aggressiivisia käskyjä, joissa hän ohjasi intialaista ruorimiestä kääntämään ensin oikealle, sitten vasemmalle.

Kun laivan kapteeni Krishnan Kanthavel puuttui tilanteeseen ja suoristi laivan, hänen ja luotsin välille syntyi sanaharkka.

Tässä vaiheessa ruorimies kamppaili pitääkseen aluksen hallinnassa, ja kaksi luotsia alkoivat kiistellä keskenään.

– Älä tee noin! toinen luotsi oli huutanut toiselle New York Timesin lähteen mukaan.

Ever Givenin vauhti kiihtyi. Toinen luotseista käski laivan jatkaa ”täyttä vauhtia eteenpäin”, kun taas toinen yritti peruuttaa käskyn. Ever Givenin nopeus nousi 13 solmuun, vaikka kanavan nopeusrajoitus on 8 solmua.

Kanthavel yritti puuttua tilanteeseen ja hidastaa nopeutta, jolloin toinen luotseista sanoi jotain, mikä kuulosti uhkaukselta poistua paikalta, äänitallenteisiin perehtynyt lähde kertoo.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kiihdytyskäskyn taustalla oli luultavasti ajatus siitä, että sen avulla aluksen peräsin saataisiin takaisin hallintaan. Asiantuntijoiden mukaan laiva joutui kuitenkin niin kutsutun bank-efektin kouriin, jolla on selkeä vaikutus laivan ohjailuominaisuuksiin.

Kun kapteeni tajusi, mitä oli tapahtumassa, hän oli laivan mustaan laatikkoon tallentuneiden tietojen mukaan lausunut yhden kirosanan.

Lopulta Ever Given törmäsi penkkaan ja jäi siihen kiinni. Tilanne oli kestänyt kaikkiaan noin 22 minuuttia, minkä jälkeen laiva oli kanavassa jumissa kuusi päivää.

New York Times kertoo, että onnettomuuteen saattoi vaikuttaa myös se, ettei SCA lähettänyt paikalle hinaajia, jotka olisivat voineet auttaa aluksen hallitsemisessa.

SCA ei vastannut lehden kommenttipyyntöön asiasta. SCA on myös kieltänyt, että egyptiläiset luotsit olisivat syypäitä tapahtuneeseen, sillä kapteenilla on viime kädessä vastuu laivasta.

SCA:n johtava luotsi Farid Roushdy osoitti syyttävän sormen hiekkamyrskyyn, voimakkaaseen tuuleen ja näkyvyyden puutteeseen, jotka tekivät hänen mukaansa luotsien työstä mahdotonta. Hän kertoi, että molemmat luotsit olivat kokeneita työssään.

SCA on kuitenkin luvannut lisätä luotsien koulutusta.

New York Times kirjoittaa, että oli myös muita syitä sille, miksi Ever Givenille kävi niin kuin kävi. Vaikka sääolosuhteet olivat huonot, kapteeni oli jatkanut eteenpäin, mahdollisesti kaupallisten paineiden takia.

NYT ei tavoittanut Kanthavelia kommentoimaan tapahtumien kulkua.

SCA:lla ei myöskään ollut järjestelmää sääolojen seuraamiseksi tai siihen, että se olisi voinut varoittaa laivoja huonosta säästä.

Ever Given pääsi vihdoin lähtemään Egyptistä 7. heinäkuuta. Se oli usean kuukauden ajan Egyptin viranomaisten hallussa näiden vaatiessa korvauksia aluksen omistavalta japanilaisyhtiöltä Shoei Kisen Kaishalta.

Suezin kanavan onnettomuuden tutkinta jatkuu edelleen. Tapausta tutkivat Panama ja Egypti, sillä merenkulun säädösten mukaan vastuu onnettomuustutkinnasta on sekä sillä maalla, jonka lipun alla alus liikennöi, että sillä maalla, jossa tilanne tapahtui.

NYT:n mukaan tutkinnan valmistuminen voi viedä vielä monta kuukautta. Aiheeseen perehtyneen lähteen mukaan Egypti on luovuttanut Panamalle tutkinnan kannalta oleellista materiaalia varsin verkkaisesti.