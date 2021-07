Aftonbladetin haastattelema äiti kertoo, että hänen 7-vuotias lapsensa näki ammuskelun ja järkyttyi siitä pahasti.

Ruotsissa on laajalti järkyttänyt tapaus, jossa kahta ulkona leikkimässä ollutta lasta ammuttiin lauantai-iltana. Jalkoihin ammutut lapset vietiin ambulanssilla sairaalaan. He eivät saaneet hengenvaarallisia vammoja.

Nyt ruotsalaislehti Expressen on haastatellut ammutuiksi joutuneiden lasten äitiä. Jutussa kerrotaan, että lapset olivat 5-vuotias tyttö ja 6-vuotias poika. Perhe asuu Flemingsbergin lähiössä Huddingen kunnassa Tukholman eteläpuolella.

Lapset ovat tällä hetkellä sairaalassa isänsä kanssa. Nimettömänä pysyttelevä äiti pitää kotona huolta perheen nuorimmasta lapsesta, jutussa kerrotaan.

Äiti kertoo, että oli lauantai-iltana pyytänyt lasten isää ottamaan 5- ja 6-vuotiaat mukaansa, kun isä lähti tapaamaan naapuria pihalle. Äiti jäi kotiin hoitamaan perheen nuorinta.

Pari minuuttia myöhemmin äiti kuuli, kun lasten isä huusi hänen nimeään ”kamalalla äänellä”.

Isä ei heti halunnut kertoa, mitä oli tapahtunut, vaan kehotti äitiä menemään huolehtimaan nuorimmaisesta sisälle. Äiti oli ikkunasta nähnyt poliisiautoja ja ambulansseja ja juossut ulos, missä oli nähnyt lastensa huutavan ja itkevän.

– Tämä on niin kauheaa. Lehdissä kerrotaan, että kahta lasta on ammuttu – ja he ovat minun lapsiani.

Nyt äiti kertoo, ettei uskalla lähteä kotoa ulos.

– Emme uskalla. On niin monta jengiä, jotka mellastavat. Miksi tällaista tapahtuu Ruotsissa? hän kysyy Expressenin haastattelussa.

Aftonbladet puolestaan on haastatellut tapahtumapaikan vieressä asuvaa naista, jonka omakin lapsi oli ollut pihalla leikkimässä ammuskelun aikaan. Deniz Erdogans -nimisen naisen 7-vuotias lapsi oli paennut samoja luoteja, jotka osuivat kahteen muuhun lapseen.

– Hän on sanonut tuskin sanaakaan, ei uskalla sammuttaa valoja eikä käydä itse vessassa, Erdogans kertoi lapsensa voinnista Aftonbladetille.

Hän kertoo, että perheen 7-vuotias oli lauantai-iltana ollut ensimmäistä kertaa yksin ulkona. Oli kuuma, joten kodin parvekkeen ovea pidettiin auki. Yhtäkkiä Erdogans oli kuullut jonkun huutavan poliisia ulkona. Hän oli lähtenyt pihalle tyttärensä kanssa ja nähnyt maassa maanneen, järkyttyneen näköisen naisen. Nainen oli huutanut, että jotakuta on ammuttu.

Deniz oli tyttärensä kanssa rynnännyt etsimään 7-vuotiasta.

Läheisellä pihamaalla he olivat nähneet kaksi pientä, tuskasta huutavaa lasta.

– Olin hyvin peloissani, jäädyin ja pystyin tuskin liikkumaan. Näin lasten makaavan siellä ja siinä oli paljon verta, Deniz kuvailee.

Hänen tyttärensä oli alkanut hoitaa ja rauhoitella haavoittuneita lapsia samalla, kun Deniz oli pidellyt kiinni perheen 7-vuotiaasta. Äiti kertoo poikansa nähneen ammuskelun ja sen, miten hänen siskonsa kengät tahraantuivat vereen hänen auttaessaan ammuttuja lapsia.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun hän oli ulkona yksin illalla, enkä tiedä, uskallanko antaa hänen mennä uudestaan ulos yksin. Ainoa asia, jota toivomme, on se, että voisimme tuntea olomme turvalliseksi, äiti sanoi Aftonbladetille.

Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että lapset olisi tarkoituksella valittu laukausten kohteeksi.

Yhteensä yhdeksän ihmistä on pidätetty ampumiseen liittyen. Syyttäjän mukaan heitä epäillään törkeästä ruumiinvamman tuottamuksesta ja ampuma-aserikoksesta.

Poliisin mukaan kiinni otettujen joukossa on henkilöitä, joilla on yhteyksiä rikollisverkostoihin.

Jutun otsikkoa korjattu 18.7.2021 kello 22.18. Äiti ei ollut naapurissa, kun kuuli lasten isän huutavan, niin kuin otsikossa aiemmin luki. Sen sijaan lasten isä oli lähtenyt naapuriin, ja äiti kuuli isän huudon sisälle taloon.