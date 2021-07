Tällaisen hävityksen tulvat jättivät jälkeensä Saksassa ja Belgiassa – Angela Merkel kuvaili tunnelmaa ”aavemaiseksi”

”Voin melkein sanoa, ettei saksan kielessä ole sanoja kuvaamaan aiheutunutta tuhoa”, liittokansleri Angela Merkel sanoi vierailtuaan tulvan tuhoamilla alueilla.

Länsi-Euroopassa keskiviikkona alkaneiden tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä on noussut edelleen. Saksasta on nyt löydetty yhteensä 157 tulvissa henkensä menettänyttä, mikä nostaa Euroopan tulvauhrien yhteisluvun jo 184:ään.

Rankkasateet ovat nyt etenemässä kohti itää ja etelää, ja ne ovatkin Saksan, Belgian, Hollannin ja Luxemburgin lisäksi aiheuttaneet vahinkoja myös Sveitsissä, Saksan eteläosassa Baijerissa sekä Itävallassa.

Esimerkiksi historiallinen Halleinin kaupunki Itävallassa on ollut veden valtaama.

Miehet siivosivat mutaa Halleinin kaupungissa sunnuntaina.

– Voimakkaat sateet ja myrskyt aiheuttavat valitettavasti vakavia vahinkoja monissa paikoissa Itävallassa, kirjoitti liittokansleri Sebastian Kurz Twitterissä sunnuntain vastaisena yönä.

Myös Saksan ja Tshekin rajalla sijaitsevalla Saksin alueella joet nousivat eilisiltana aiheuttaen vahinkoa.

Pelastustyöt ja ihmisten evakuoinnit jatkuvat Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Luxemburgissa ja Sveitsissä.

Läntisessä Saksassa ja Belgiassa sateet ovat helpottaneet.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vieraili tänään tulvan tuhoamilla alueilla Saksassa perehtymässä vahinkoihin ja tapaamassa ihmisiä.

– Meidän on kiirehdittävä. Meidän on oltava nopeampia taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, Merkel sanoi kierrettyään pahoin kärsinyttä Schuldin kylää.

Merkel vieraili Schuldin kylässä sunnuntaina.

Merkel kuvaili tuhoalueiden tilannetta "epätodelliseksi ja aavemaiseksi" ja lupasi jälleenrakennukseen nopeaa apua.

– Voin melkein sanoa, ettei saksan kielessä ole sanoja kuvaamaan aiheutunutta tuhoa, Merkel sanoi.

Saksan hallinto on aiemmin luvannut, että tulvan tuhoamille alueille on luvassa rahallista ja aineellista tukea. Valmisteilla on yli 300 miljoonan euron tukipaketti tuhoalueille.

Eri puolilla läntistä Saksaa ja Belgiaa eilen ja tänään otetuissa uutiskuvissa näkyy tulvien jälkeensä jättämä hävitys. Hajonneet rakennukset, autot ja matkailuvaunut ovat kulkeutuneet kauas lähtöpaikoistaan, tiet ovat pirstaleina, lukemattomat kodit ovat hajonneet kappaleiksi ja mutaa on kaikkialla.

Vaikka vedenpinta on jo jonkin verran laskenut, raivaustyöt tulevat jatkumaan vielä pitkään.

Osittain romahtanut talo kuvattuna lauantaina Saksassa.

Tulva on tehnyt pahaa tuhoa muun muassa Bad Neuenahr–Ahrweilerin kaupungissa.

Matkailuvaunu tulvien mylläämän pihan keskellä Belgiassa.

Saksan lisäksi Euroopan tulvat ja rankkasateet ovat osuneet pahimmin Belgiaan. Belgiassa on menettänyt henkensä tulvissa ainakin 27 ihmistä.

Hajonneita autoja Angleurissa Belgiassa.

Nainen putsasi mudan peittämää maalausta läntisessä Saksassa lauantaina.

Ihmiset raivasivat tulvan tuhoamaan tietä Bad Münstereifelissä Saksassa.

Auti rutistuneena rojun keskellä Saksassa.

Tien raivausta Bad Münstereifelissä.

Kadut ovat tulvan jäljiltä pirstaleina ja täynnä tulvan kuljettamaa rojua.

Mies siivosi tulvatuhoja kuljettamalla lasipulloja kottikärryssä.

Beligan Valloniassa sijaitsevassa Pepinsterin kylässä auto oli ajautunut junanradalle.

Rakennus oli päätynyt keskelle viljapeltoa Saksassa.

Tulvat ovat aiheuttaneet valtavia vahinkoja laajalla alueella.

Puutarhatonttu ja tynnyri Bad Neuenahr–Ahrweilerin kaupungissa Saksassa.

Autoja on tulvien mukaan päätynyt minne sattuu. Kuva Bad Neuenahr-Ahrweilerista Saksasta.