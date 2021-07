Irakissa useita miehiä hyökkäsi sairaalaan koronatartunnan saaneen sukulaisen kuoltua sähkökatkon seurauksena

Miehet olivat sukua koronatartunnan saaneelle potilaalle, joka oli kuollut aiemmin, kun sähkökatko oli sammuttanut sairaalan hengityskoneita.

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa otettiin kiinni useita toisilleen sukua olevia miehiä, joiden epäillään hyökänneen yhteen kaupungin pääsairaaloista. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa lauantaina.

Turvallisuuslähteen mukaan hyökkäys liittyi koronapotilaan kuolemaan. Miehet olivat sukua koronatartunnan saaneelle potilaalle, joka oli kuollut aiemmin, kun sähkökatko oli sammuttanut sairaalan hengityskoneita.

Miehiä kerrotaan olleen kymmenen ja he olivat aseistautuneet. Kaikki on poliisin mukaan otettu kiinni.

Irakissa sairaaloiden tilanne on muuttunut katastrofaaliseksi koronavirusepidemian myötä, ja maan hallinto on saanut kritiikkiä koronatoimista. Tänä vuonna on uutisoitu muun muassa kahdesta kymmeniä kuolonuhreja vaatineesta koronaosaston palosta Irakissa.

Yli 80 ihmistä kuoli palossa Bagdadissa huhtikuussa ja tällä viikolla uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 60 ihmistä kuoli palossa Etelä-Irakissa Nasiriyyassa. Qatarilaismedia al-Jazeera kirjoittaa, että jälkimmäisessä palossa kuoli yli 90 ihmistä. Kumpaankin paloon kerrottiin liittyvän happisäiliön räjähdys.

Pandemian alusta Irakissa on kuollut koronaviruksen liittyen yli 17 700 ihmistä. Koronayksiköitä on rakennettu kiireisesti hoitamaan potilaita. Irakissa on usein sähkökatkoja.