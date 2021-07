Länsi-Euroopan tulvissa jo ainakin 170 kuolonuhria, Saksassa pelastustöissä mukana 22 000 ihmistä

Liittokansleriehdokas Laschet joutui pyytämään anteeksi naureskeluaan tv-kameroiden edessä tuhoalueella vieraillessaan.

Länsi-Eurooppaa koettelevien tulvien ja rankkasateiden kuolonuhrien määrä on noussut jo yhteensä 170:aan, ilmoittavat viranomaiset ja mediat. Henkensä menettäneistä 143 on löydetty Saksassa.

Belgian itäosissa on puolestaan kuollut tulvissa ainakin 27 ihmistä, kertoi uutistoimisto AFP lauantaina illalla.

Uhreista ainakin 98 on kuollut Ahrweilerin alueella Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiossa, joka on yksi eniten kärsineistä alueista, Koblenzin poliisi kertoi. Kymmeniä kuolonuhreja on löydetty myös naapuriosavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa.

Ihmisiä kerrotaan olevan edelleen kateissa tulvan jäljiltä etenkin Saksassa, ja pelastuslaitokset pelkäävät löytävänsä vielä lisää kuolleita.

Belgiassa poliisi kiertää ovelta ovelle pahimmin kärsineillä alueilla.

Maan pääministeri Alexander de Croo ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailivat lauantaina muun muassa Rochefortin kaupungissa.

– Hirvittävää vahinkoa ja kärsimystä, mutta myös valtavaa solidaarisuutta, de Croo kirjoitti Twitterissä vierailunsa jälkeen.

Yhdysvalloissa vierailulla olleen Saksan liittokansleri Angela Merkelin on määrä vierailla sunnuntaina pahoin kärsineessä Schuldin kunnassa Rheinland-Pfalzissa.

Belgiassa 103 ihmiseen ei ole saatu tuhojen jäljiltä yhteyttä, kertoivat kriisiviranomaiset lauantaina AFP:n mukaan. Viranomaiset painottivat, että kateissa olevat eivät välttämättä ole kuolleita tai välittömässä vaarassa, vaan heiltä saattaa vain puuttua toimiva puhelinyhteys.

Saksan Rheinland-Pfalzissa sijaitsevassa Ahrweilerissa useat talot romahtivat täysin ja tuhoja on verrattu tsunamin jälkeensä jättämään kaaokseen.

Puhelinverkkojen häiriöiden vuoksi kadoksissa olevien määrää on ollut vaikea arvioida. Rheinland-Pfalzin sisäministeri Roger Lewentz kertoi paikalliselle medialle, että ainakin 60 ihmisen uskotaan olevan kateissa ja yli 670 ihmistä on loukkaantunut.

Lewentz arvioi Bildille, että kuolonuhrien määrä alueella tulee todennäköisesti vielä nousemaan lähipäivinä, kun etsinnät jatkuvat säiden runnomilla alueilla.

Saksan länsiosassa tilannetta on vaikeuttanut myös se, että pato murtui tulvassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa myöhään perjantaina, ja viranomaiset joutuivat sen vuoksi evakuoimaan 700 ihmistä.

CNN:n mukaan viranomaiset ovat pelänneet, että muutkin padot ovat vaarassa murtua ja alueen patoaltaiden tilannetta seurataan tarkasti.

Pelastustöissä on Saksassa mukana yhteensä noin 22 000 työntekijää, AFP kertoo.

Pahimmin kärsineille alueille Saksassa on lähetetty noin 850 sotilasta, ja puolustusministeriön mukaan lisää sotilaita lähetetään, koska avuntarve kasvaa, kertoi Deutsche Welle.

Saksan kuntien liiton johtaja Gerd Landsberg sanoi tuhojen kustannusten nousevan luultavasti miljardeihin euroihin. Bild-lehden mukaan liitto on peräänkuuluttanut pikaista apua liittovaltion ja osavaltion hallinnoilta.

Rajut sateet ovat koetelleet myös Hollantia ja Luxemburgia sekä Ranskan koillisosia. Esimerkiksi Hollannin Maastrichtissa jouduttiin evakuoimaan tulvavaaran vuoksi tuhansia ihmisiä.

Hollannin pääministeri Mark Rutte kommentoi lauantaina Eurooppaa kurittaneiden myrskyjen olevan "epäilemättä" ilmastonmuutoksen seurausta.

Sveitsissä vedenpinnat ovat nousseet sekä järvissä että joissa, ja esimerkiksi Luzernissa paikallinen järvi on tulvinut kaupungin keskustaan.

Osissa läntistä Eurooppaa on satanut kahden päivän aikana jopa kahden kuukauden sademäärän verran vettä, kertoo Maailman meteorologinen järjestö WMO. Järjestön mukaan maaperä on ollut alueella jo lähestulkoon tyystin vedellä kyllästetty.

Rajut sääolot ovat nostaneet ilmastonmuutoksen jälleen vaalikampanjoinnin keskiöön Saksassa. Syyskuussa Saksassa on määrä äänestää parlamentin eli liittopäivien vaaleissa. Samana päivänä pidetään myös osassa Saksaa osavaltiovaaleja.

Saksan liittokansleri Merkel väistyy Saksan johdosta syyskuun vaalien ja lähes 16 vuotta jatkuneen valtakauden jälkeen.

Merkelin seuraajaksi pyrkivä Armin Laschet on peräänkuuluttanut, että kansainvälisiä toimia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tulisi kiirehtiä. Liittokansleriehdokas alleviivasi myös ilmastonmuutoksen ja äärimmäisten sääilmiöiden välistä yhteyttä.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer sanoo niin ikään äärimmäisten säiden olevan seurausta ilmastonmuutoksesta. Seehoferin mukaan Saksan tulisi varautua paremmin tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos kasvattaa tulvien sekä kovien sateiden uhkaa ja voimaa, sillä lämpimämpään ilmakehään kertyy enemmän vettä.