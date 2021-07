Terveysviranomaisten mukaan ei ole syytä huoleen.

Apinarokkotartunnan saanut henkilö on tällä hetkellä hoidettavana sairaalassa Dallasin kaupungissa Texasissa.

Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) ilmoitti perjantaina, että Texasissa on havaittu harvinainen apinarokkotapaus.

Kyseessä on ensimmäinen apinarokkotartunta Yhdysvaltain kansalaisella lähes kahteen vuosikymmeneen, NBC News kertoo. Texasissa tapauksia ei ole koskaan aiemmin todettu.

Tartunta löytyi yhdysvaltalaiselta henkilöltä, joka oli hiljattain matkustanut Nigeriasta Yhdysvaltoihin. Hän on tällä hetkellä Dallasissa sairaalassa hoidettavana ja hänen tilansa on vakaa, uutistoimisto Reuters kertoo. Potilas on eristyksissä.

Dallasin piirikunnan tuomari Clay Jenkins kertoi tiedotteessa, ettei apinarokkotapauksen vuoksi ole syytä huoleen eikä se aiheuta vaaraa muille ihmisille.

Apinarokko on isorokon sukulaisviruksen aiheuttama sairaus, joka muistuttaa isorokkoa. Sairaus alkaa yleensä flunssan kaltaisilla oireilla. Se aiheuttaa imusolmukkeiden turpoamista ja kehittyy vähitellen kasvot ja vartalon peittäväksi ihottumaksi.

CDC:n mukaan apinarokon oireet alkavat yleensä noin viikon tai kahden kuluttua tartunnasta. Valtaosa taudin saaneista toipuu noin kuukauden kuluessa.

Tauti ei ole tavallisesti hengenvaarallinen, mutta on harvoissa tapauksissa johtanut myös kuolemaan.

Tauti voi levitä ihmisestä toiseen muun muassa pisaratartuntana.

Yhdysvalloissa ei ole havaittu apinarokkotapauksia sitten vuoden 2003. Vuonna 2003 Yhdysvaltojen Keskilännessä pikkutyttö joutui lemmikkinä pidetyn preeriakoiran puremaksi ja sai nopeasti korkean kuumeen sekä ihottuman. Tuolloin samassa tartuntaryppäässä apinarokkotartunnan sai 47 ihmistä.

Preeriakoirat ovat pieniä jyrsijöitä.

Yksi syy siihen, miksi taudin leviäminen on nyt epätodennäköistä, on se, että tartunnan saanut henkilö ja muut samassa lentokoneessa olleet olivat käyttäneet kasvomaskeja koronan takia, NBC News kirjoittaa.

Apinarokko löydettiin 1950-luvulla, kun apinoita käytettiin laboratorioissa rokotteiden turvallisuuden testaamiseen. Apinarokkoa vastaan ei ole olemassa rokotetta, CDC kertoo.