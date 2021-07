Muslimipyhiinvaeltajat saapuvat tänään Mekkaan – koronarajoitukset varjostavat Hajjia jo toista vuotta

Pyhiinvaellusta rajoitetaan tänäkin vuonna koronan takia.

Muslimien vuotuinen pyhiinvaellus Hajj alkaa tänään. Osallistujat ovat alkaneet saapua muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan. Saudi-Arabian Mekassa tapahtuva pyhiinvaellus kestää ensi viikkoon.

Osa Hajjin rituaaleista alkaa tänään auringon laskettua.

Koronaviruspandemian vuoksi pyhiinvaellus järjestetään rajoitetusti jo toisena vuotena peräkkäin.

Pyhiinvaellukselle voi osallistua noin 60 000 rokotettua ja perustervettä alle 65-vuotiasta Saudi-Arabiassa asuvaa aikuista, kertovat maan viranomaiset.

Tavallisesti Hajjiin osallistuu noin 2,5 miljoonaa pyhiinvaeltajaa kaikkialta maailmasta.

Pyhiinvaellus on yksi islamin peruspilareista. Kunkin kykenevän muslimin tulisi osallistua siihen ainakin kerran.

Vain täysin rokotetut saavat osallistua pyhiinvaellukselle tänä vuonna.

Pyhiinvaelluksen rajoitukset koronariskin vuoksi ovat vaikea pettymys varsinkin monille ikääntyneille muslimeille. Tälle vuodelle asetettu Hajjin ikäraja sulkee pois muun muassa ikääntyneet.

Egyptiläinen Samia Ahmed, 68, säästi rahaa pyhiinvaellusta varten 16 vuotta, mutta nyt hän pelkää, ettei ehdi koskaan tekemään tätä matkaa.

– Olin maksanut matkatoimistolle ja olin todella alkanut valmistella kaikkea. En tiedä, olenko elossa ensi vuonna, eläkkeellä oleva virkamies sanoi.

Kairolaisen matkatoimiston omistaja Mohammed Essam sanoo, että kaksi kolmasosaa hänen toimistoaan käyttävistä Hajj-matkaajista on täyttänyt 60 vuotta.

– Tänä vuonna monet ovat ilmaisseet surunsa, turhautumisensa ja vihansa. Suurin osa pyhiinvaeltajista ympäri maailmaa on iäkkäitä. Ihmiset alkavat miettiä Hajjia, kun heillä on säästöjä, Essam kertoi toimistossaan, joka on koristeltu kuvilla Mekan suuresta moskeijasta.

Jumina, 65-vuotias indonesialainen nainen, oli hänkin säästänyt Hajj-matkaa varten vuosikymmenen ajan pitämällä pientä kauppaa kodissaan.

– Jos olen edelleen tarpeeksi terve lähtemään Hajjille seuraavalla kerralla, menen. Luotamme jumalaan, Jumina sanoi.