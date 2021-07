Yhdysvaltain länsiosissa evakuoitu maastopalojen ja niiden riskin vuoksi – uhkana "kuivien ukkosten" salamat

Lämpöaallon aiheuttamia paloja sammutetaan yhä myös Kanadassa.

Yhdysvaltain länsiosissa on evakuoitu asukkaita pahimpien maastopalojen alta sekä alueilta, joissa maastopaloriski on suuri. Suurin palo Yhdysvaltain alueella on raivonnut Oregonin osavaltion eteläosissa, missä on sammutettu New Yorkin kaupunkia suurempaa paloaluetta.

Lähellä Kalifornian rajaa Oregonissa on nyt ollut tulessa yli 240 000 hehtaarin kokoinen alue, eikä paloa ole saatu hallintaan. Kuumien, kuivien ja tuulisten olosuhteiden on ennustettu pahenevan tuolla seudulla viikonloppuna.

– Jatkamme kaikkien resurssien käyttöä, puskutraktoreista ilma-aluksiin, kertoi Oregonin paloseudun pelastustehtävien johtaja Rob Allen.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ilmoitti, että Oregonin palon torjumiseksi lähetetään lisää vahvistuksia, vaikka Kalifornia taistelee omiakin tulipalojaan vastaan.

Ilmastotieteilijä Daniel Swain varoitti, että Kaliforniaan täksi viikonlopuksi ennustettujen kuivien ukkosten salamaniskut aiheuttavat varsin suuren metsäpaloriskin.

Kanadassa myös meksikolaisia palomiehiä oli määrä saapua avuksi lauantaina sammuttamaan tulipaloja Ontarion luoteisosassa.

Ilmanlaadun varoituksia annettiin eri osissa Kanadaa, kun tulipaloissa oli syntynyt savupilviä.

Kanadaan on ennustettu lähipäiviksi korkeita lämpötiloja alueelle Albertasta Ontarioon, eli idemmäksi kuin missä aiemmat suurpalot tuhosivat maastoa ja asutusta. Lämmön ei kuitenkaan odoteta nousevan enää lähelle 50:tä astetta. Tuo Kanadan kaikkien aikojen lämpöennätys mitattiin Vancouverin lähistöllä kolme viikkoa sitten.

Tutkijoiden mukaan lämpöaallot, jotka saapuivat Kanadan ja Yhdysvaltain länsiosiin kesäkuun lopulla, olisivat olleet "käytännössä mahdottomia" ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutos vahvistaa kuivuutta, mikä luo otolliset olosuhteet metsä- ja maastopalojen leviämiselle.