Kolumbian presidentin ja puolustusministerin mukaan osa Haitin presidentin salamurhasta syytetyistä kolumbialaismiehistä pidettiin pimennossa operaation todellisen luonteen suhteen.

Haitissa jatkuu presidentti Jovenel Moïsen, 53, viimeviikkoisen salamurhan jälkipyykki. Moïse sai surmansa ja hänen puolisonsa Martine Moïse haavoittui, kun joukko rynnäkkökiväärein aseistautuneita miehiä tunkeutui yöllä parin yksityisasuntoon Port-au-princen esikaupunkialueella.

Paikallinen poliisi on kertonut epäilevänsä teosta muun muassa 26:a kolumbialaismiestä, joista 18 on pidätetty. Kolme kuoli poliisin luoteihin yöllisessä tulitaistelussa ja viisi on edelleen karkuteillä.

Kolumbian puolustusministeri Diego Molano kertoi torstaina Reutersin mukaan, että alustavien tietojen mukaan operaatiossa mukana olleista kolumbialaisista osa oli entisiä Kolumbian armeijan sotilaita. Molanon mukaan osa miehistä luuli lähtevänsä Haitiin työskentelemään henkivartijana, mutta osa tiesi suunnitteilla olevasta rikoksesta.

Haitilaispoliisi seisoskeli edesmennyttä presidenttiä Jovenel Moïsea esittävän muraalin edessä Port-au-Princessä torstaina.

Heti presidentin kuoltua paikalliselle Radio Mega -radioasemalle soitti aamulla CNN:n mukaan tuntemattomana esiintynyt mies, joka esitti oudon yksinpuhelun suorassa lähetyksessä.

Kyseessä oli mies, joka oli toiminut tulkkina kolumbialaisryhmälle. Tulkin mukaan ryhmän tehtävänä oli ollut suojella Moïsea, mutta ”jotakin kamalaa oli tapahtunut”.

– Ihmishenki on menetetty, mutta me emme tehneet sitä, mies sanoi CNN:n mukaan suorassa lähetyksessä.

Soittajan mukaan presidentti itse oli päästänyt ryhmän maahan turvaamaan häntä itseään.

– Kävi ilmi, että samalle ryhmälle oli annettu määräys pidättää presidentti, mies sanoi.

– Jotakin kamalaa tapahtui, vaikka emme odottaneet sellaista tapahtuvaksi. Olin kuitenkin vain tulkkaamassa heille. Kun yritimme päästä portista sisään toteuttamaan määräystä, presidentin turvamiehet avasivat tulen. Sen seurauksena nämä agentit avasivat tulen vastineeksi suojellakseen omaa henkeään.

Soittajan tarina sai vahvistusta toisen radioaseman, Radio Television Caraibesin, toimittajalta, joka suuntasi presidentin asunnolle heti aamulla kuvaajan kanssa murhasta kuultuaan. Toimittaja Malhaiko Senechal sattui todistamaan tulkin radioasemalle soittamaa puhelua lähietäisyydeltä.

Samaan aikaan Senechal tajusi, että talolla oli edelleen myös muita miehiä, jotka mitä ilmeisimmin kuuluivat presidentin murhasta nyt syytettyjen joukkoon. Senechalin mukaan talon läheisyydessä oleskelleet aseistautuneet miehet vaikuttivat levottomilta, mutta eivät kuitenkaan vihamielisiltä. Hän kertoi pelänneensä silti henkensä puolesta.

Kolumbialaisten lisäksi pidätettynä on kaksi haitilaissyntyistä Yhdysvaltain kansalaista sekä Floridassa asunut haitilainen lääkäri Emmanuel Sanon, 63, jota epäillään koko operaation suunnittelijaksi.

Haitin viranomaisten mukaan Sanon pestasi palkkasoturit syrjäyttämään Moïsen. Sanonin on kerrottu lentäneen Haitiin kesäkuun alussa turvamiehet seuranaan ja aikeenaan nousta itse presidentiksi.

Haitin viranomaiset ovat julkaisseet tukun kuvia pidätetyistä kolumbialaisista.

Lue lisää: Lääkäriä pidetään Haitin presidentin salamurhan avaintekijänä – aiemmin pidätetyt antoivat ratkaisevan vihjeen

Poliisikomentaja Leon Charles on nimennyt yhdeksi salajuonen avaintekijöistä myös haitilaisen senaattorin John Joel Josephin, joka hänen mukaansa toimitti aseita ja suunnitteli tapaamisia. Josephia ei ole toistaiseksi saatu kiinni.

Charlesin mukaan pidätettynä on myös Moïsen turvatiimin johtaja Dimitri Herald. Syyttäjien kerrotaan olevan erityisen kiinnostuneita siitä, miksi hyökkääjät eivät kohdanneet enempää vastarintaa presidentin taloon tunkeutuessaan.

Hyökkääjien on vahvistettu esiintyneen Yhdysvaltain huumeviraston DEA:n agentteina. Haitin viranomaisten mukaan DEA:n suorasta yhteydestä operaatioon ei ole viitteitä, ja myös virastosta on kerrottu, että kukaan miehistä ei työskennellyt sen laskuun.

Kolumbian presidentti Ivan Duque kertoi torstaina paikallisen radioaseman haastattelussa, että alustavat tiedot viittaavat miesten toimineen kahdessa ryhmässä. Duquen mukaan vain pieni osa ryhmästä tiesi operaation todellisesta luonteesta ja loput pidettiin sen suhteen pimennossa.

– Tärkeä ryhmä vietiin sinne työskentelemään oletetuissa yksityisissä turvallisuustehtävissä, suojelun merkeissä. Mutta oli myös pienempi ryhmä, jolla oli yksityiskohtaista tietoa siitä, että tehtävän tarkoitus olisi rikollinen, Duque sanoi esittämättä todisteita väitteelleen.

Presidentti Duquen mukaan on kuitenkin epäselvää, oliko tehtävän ”rikollinen tarkoitus” Moïsen salamurha.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n agentit avustivat torstaina haitilaisviranomaisia presidentin salamurhan tutkinnassa rikospaikalla.

Moïsen murhan pelätään syventävän Haitia jo ennestään riivaavaa poliittista ja humanitääristä kaaosta. Se on myös käynnistänyt koko Amerikan mantereen kattavan miesjahdin.

Yhdysvallat on torjunut Haitin virkaa tekevän pääministerin Claude Josephin pyynnön lähettää joukkoja suojaamaan kansainvälistä lentoasemaa sekä muuta tärkeää infrastruktuuria.

Yhdysvallat avustaa kuitenkin Haitin viranomaisia murhan tutkinnassa sekä on varautunut nostamaan syytteitä myös omalla maaperällään Moïsen surmanneita vastaan.